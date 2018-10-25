大克拉祖母綠首曝光

鑽石銀行聯手斐儷珠寶舉辦《頂級未泡油祖母綠特展》，其中展出一只主石重達7.03克拉之哥倫比亞祖母綠戒指，並附上Gubelin鑑定證書，約478萬元。（斐儷珠寶提供）

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中國時報
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《頂級未泡油祖母綠特展》中，展出多件產自哥倫比亞MUZO礦區之祖母綠作品。（斐儷珠寶提供）
本次兩造合作之《2018頂級粉紅鑽巡迴展》中，共展出10顆產於澳洲阿蓋爾產區的頂級粉紅鑽，其中1顆甚至達到粉紅鑽最高「Red」等級。（DIAMOND BANK提供）
經GIA驗證之50分花式車工粉紅鑽項鍊，價格自9萬9999元起（價格不含鑲工），適合小資族入手。（DIAMOND BANK提供）
主石重達7.10克拉之哥倫比亞未泡油水滴形切割祖母綠戒指，附Gubelin鑑定證書，約1610萬元。（斐儷珠寶提供）
10克拉枕形車工粉鑽戒指，附GIA原版證書，價格店洽。（DIAMOND BANK提供）

隨著有「肥咖條款」之稱的《共同申報準則》（CRS）即將在台上路，被譽為濃縮貨幣的珠寶，也躍身成為投資、避險的絕佳工具，其中又以於拍賣會中表現亮眼的粉紅鑽、天然祖母綠等頂級稀有寶石，前景最受矚目。而鑽石交易平台DIAMOND BANK鑽石銀行亦自此切入，選擇與老字號斐儷珠寶聯手，於即日起至11月4日止，推出《2018頂級粉紅鑽巡迴展》暨《頂級未泡油祖母綠特展》，彙集全球前6大粉紅鑽與哥倫比亞祖母綠盤商，預計將輪番展出約400件逸品。

擁有「鑽石界好市多」稱號的DIAMOND BANK，再次展現其整合議價的平台優勢，透過與眾多盤商連線的數據資料庫，實踐「從礦場到市場」的理念，使消費者能有機會以低於拍賣會起標的價格，購入收藏等級之美鑽。產量極其稀有的粉紅鑽，是近年頗受追捧的有色鑽石之一，而因應出產高品質粉鑽的阿蓋爾（Argyle）產區將提前於2019年封礦的消息釋出，勢必又預計將面臨價格調漲的局勢。此次巡展中DIAMOND BANK便一口氣網羅23顆高等級阿蓋爾粉紅鑽，其中1顆甚至達到「Red」等級，對於初入門的小資族，品牌也推出了50分花式車工粉紅鑽項鍊的選項，讓消費者可以10萬出頭的價格入手。

而斐儷珠寶則針對拍賣會上更為少見的天然祖母綠作品，挑選自哥倫比亞MUZO與CHIVOR產區為主的未泡油祖母綠，以特展方式呈現其飽滿濃郁的正綠色調。品牌表示，目前頂級優質的哥倫比亞未泡油祖母綠在全球市場不到100顆，台灣市場目前流通的裸石僅在10顆以內，此次品牌一口氣展出超過30件市場從未曝光的大克拉祖母綠作品，更引起特定藏家關注。

(中國時報)

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