HAPPY GO線上兌點 抽iPhone XS

2018年10月25日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

HAPPY GO首度以線上兌點為最大主力活動，讓卡友隨時能線上兌點。（HAPPY GO提供）

HAPPY GO首度以線上兌點為最大主力活動，讓卡友隨時能線上兌點。（HAPPY GO提供）

HAPPY GO周二搶半價活動，肯德基雙雞A套餐兌換券，原233點、30日起可用117點兌換。（HAPPY GO提供）

HAPPY GO周二搶半價活動，翰林茶棧熊貓珍奶（特大杯）即享券，原300點可用150點兌換。（HAPPY GO提供）

「2018兌最大：驚喜每一刻」活動

紅利會員平台HAPPY GO點數年底到期，趁10月是百貨周年慶和兌點旺季，於12月31日前舉辦年度大檔「2018兌最大！驚喜每一刻」活動，今年首度以線上兌點模式為主，上百項商品可線上即時兌換；每周二精選3款商品可用半價點數兌換；期間成功兌點，還可抽iPhone XS或迪士尼門票等獎。

根據HAPPY GO觀察，近期有超過25億HAPPY GO點數在市場流通，包括遠東百貨、遠東SOGO、遠東巨城購物中心、全家便利商店等有最低2：1超值紅利券及商品好康，都成功帶動兌點人數與點數倍數成長，且走向年輕化；除了實體通路兌點外，線上兌點成長顯著，因此今年強打線上兌點，鎖定卡友最愛的美食精選、生活娛樂兩大類型兌換商品。

周二半價搶一空

活動18日起至今，「周二搶半價」大受歡迎，23日推摩斯漢堡組合，上線1小時內搶兌一空，30日起再推肯德基雙雞A套餐兌換券，預料也會被搶兌；除速食外，超商咖啡、星巴克、翰林茶棧也獲卡友青睞。另，為讓更多遠傳HAPPY GO卡友享受兌點樂趣，期間除可獲百貨萬元禮券，首次於遠傳電信成功兌點還可抽iPhone XS。

HAPPY GO行銷暨業務副總經理李明城表示，線上、線下通路漸趨模糊，更跳脫通路、時間與地域的限制，讓點數累與兌的應用情境更為活潑，線上兌點、轉點可說是今年最夯的點數應用方式，堪稱是點數絕代雙驕。

根據HAPPY GO分析也發現，今年點數市場有4大重要發展，包括線上兌點比例持續攀升、累點方式愈趨多元、百貨類與生活類仍為明星級通路、點數也夯自動扣點的「懶人商機」。

美食娛樂 卡友最愛

其中，HAPPY GO線上兌點較去年同期倍數成長，以便利商店咖啡、星巴克星冰樂、哈根達斯冰淇淋等最受卡友歡迎；且卡友在消費得點外，也會將各類點數、哩程、銀行紅利轉為HAPPY GO集中管理，進而放大點數價值，今年整體轉點一樣較去年同期翻倍成長。從兌點和轉點都可看出卡友愈來愈年輕化，且在女性為大宗外，男性占比持續上升，消費金額更凌駕女性，26至30歲男性表現突出，在消費力上更具潛力。

(中國時報)