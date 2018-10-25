翻滾吧美牛 天冷吃鍋去

2018年10月25日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

DE LOIN 德朗火鍋首創「滴鑽澄清雞湯」鍋底，每100公克僅有7大卡熱量，不用擔心熱量爆表。（美國肉類出口協會提供）

石膳日本大相撲火鍋，獨家推出美國Prime牛小排相撲火鍋雙人套餐，相撲鍋的特製酵素湯頭，搭配美牛豐富蛋白質，適合運動後的大快朵頤。（美國肉類出口協會提供）

美國肉類出口協會處長吳秋衡表示，美牛雖價格偏高，但進口量逐年提升，顯見店家更願採用好肉質。（美國肉類出口協會提供）

時序入冬，最想就是與親友來吃鍋暖一下。美國肉類出口協會近期舉辦萬國火鍋博覽，並公布自家「美旗林」美國牛肉評鑑，選出37家火鍋店家，像「泰滾泰式火鍋」聘泰籍廚師打造台灣風味的泰式湯底，訴求涮上略帶嚼勁的美國Prime板腱牛肉或大理石紋般的安格斯沙朗，快速涮煮15秒輕輕撈起，香醇軟嫩入口即化。

同樣入選的「DE LOIN德朗火鍋」結合中式料理手法，首創「滴鑽澄清雞湯」鍋底，使用整隻老母雞慢火燉煮，搭配美國Choice牛小排，讓清甜湯頭自然帶出牛肉原味，適合喜歡嚼勁口感的饕客；另外像是「石膳大相撲火鍋」等也都入選，更多名單可上「美國牛肉原味享受！」官方臉書參考。

「美旗林」是美國肉類出口協會嚴選台灣美牛餐廳，包括火鍋、燒肉、牛排等類別，協會處長吳秋衡表示，美國牛在台灣比重最高，需要把關品質與來源，因此也不定期以「祕密客」方式造訪店家，選出值得推廣的餐廳，例如選用美國CAB純種安格斯、Prime極佳、Choice特選等認證等級的肉品。

Index

泰式泰滾火鍋

電話：02-27515333

DE LOIN德朗火鍋內湖店

電話：02-8791-3939

石膳大相撲火鍋

電話：02-87802836

(中國時報)