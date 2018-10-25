2018年10月25日 04:10 中國時報 胡子丹

涂子麟，只知道他原是位教書先生，被派來助教室，等於是處長的私人祕書，處理的都是處長室交辦的事情。我和他經常合作，因為處長的每周訓話，大半出自涂手，按照題旨代為擬稿，再由我用毛筆繕寫較大字體，好讓處長在司令台上讀稿使用。這件事助教室裡人人知曉，但都默契保密，沒被探詢或作談話資料。在綠島，政治犯除了忍耐，還要不問不知道的事，不轉告自己知道的事。1960年我來到台北，知道涂在文化學院教書，更是三民主義的權威學者。有次我代表出版協會去新聞局開會，涂兄和我鄰座，名片上諸多頭銜之一是：「國民黨文工會總幹事」，讓我驚駭。散會後，我順路送他回金山街寓所，他再三關照，千萬別提「綠島」二字，那時尚在戒嚴期間，難怪他有此顧慮。若干年後，我在《傳記文學》上看到陳薇女士寫的一篇文章，說涂子麟涂教授往生了。

周景玉是位陸軍將領，大陸變色前曾任某縣縣長，比鍾老略長幾歲，我們私下喊他將軍，他怡然應之。他主編國父遺教，和林宣生二人負責教「文言文」班的國文。周教得似乎更認真些，看他準備教案時，勤查《辭源》的那股勁兒便知端倪。他是最先離開助教室，回到高雄後，也是最先聽到了他離開塵世的消息。

雷大效是著名台糖案的成員之一，和洪子瑜同案，這是我這兩年才知道的事。雷在助教室是總務，掌管文房四寶，資料圖書，和各式字典，尤其是一本厚厚的英漢字典，我和雷的接觸就是這本字典的借和還，他自己更是常用這本字典，因為他家裡每期都寄來英文版《讀者文摘》。我奇怪唐教官為什麼不叫雷教初級英文，輾轉知道了原因，「太浪費時間了！」記不清雷是先我或後我離開綠島的。

王博文，大家都尊稱他「博老」，是助教室的「三老」之一，另二老是鍾老和周老，但都不超過「知天命」。博老的座次是助教室裡最後面一位，因為那位置空間最大，可以容納兩個辦公桌。他和李建中一樣，負責繪製教學用的掛表，和巨幅海報。博老曾留學京都帝大，被捕前任職國際問題研究所少將專員，中、英、日文俱佳，他待人接物，都極低調，我常受教於他，對我英文教學多有幫助。我離開綠島後，曾去蘇州他兒子家看他，他住處視野極佳，有次，眺望窗外，張繼的詩情畫境滿映眼前：「月落烏啼霜滿天，江楓漁火對愁眠；蘇州城外寒山寺，夜半鐘聲到客船。」他對我幽幽地說：「我大概就此終生了。」不料，真的一語成讖！

最後要說的人，是創辦助教室及主其事的唐朝選唐教官，在我的印象中，分分秒秒他都在工作，右手少了一指，唯一嗜好是攝影，但每見處部有各項重大活動時，擔任攝影工作的卻是新生歐陽文和陳孟和，不見他在其中。他也是新生之一，是以教官之名感訓的新生，另有教《蘇俄侵華史》的洪國式教官也是以教官之名感訓的新生；後來知曉，唐是1955年韓戰歸來的一萬四千名反共義士之一，洪是中共派來台灣地下工作的首腦人物。兩人離開綠島後，據說，唐回大陸善終，洪被暗殺。（完）

(中國時報)