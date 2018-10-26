普悠瑪翻覆》知所進退！交通部長應負政治責任

2018年10月26日 04:11 中國時報 楊佳穎 、張理國、 陳祐誠 、 曾薏蘋 ／台北報導 、張理國、／台北報導

普悠瑪列車21日出軌翻覆造成重大死傷，交通部長吳宏謀（中）25日向罹難者、傷者，以及家屬們鞠躬道歉，強調去留由長官決定。（劉宗龍攝）

1021普悠瑪列車出軌事件釀成嚴重死傷，行政院、交通部、台鐵雖著手調查，卻有意將事故責任導向司機員的個人疏失。國民黨立院黨團昨炮轟事件調查至今，行政院、交通部、台鐵荒腔走板、謊話連篇，台鐵局長鹿潔身雖請辭獲准，但身為政務官的交通部長吳宏謀難辭其咎，更應知所進退，負起政治責任。

放話司機案底 上下推諉卸責

吳宏謀昨在行政院會後記者會起身，在鏡頭前向乘客、罹難者及家屬鞠躬致歉。吳並宣布，鹿潔身請辭獲准。至於自己去留問題，吳宏謀說由長官決定。政院發言人Kolas Yotaka表示，賴揆尚未准吳宏謀請辭。

Kolas在答覆媒體詢問時說，法務部長蔡清祥證實，普悠瑪事故司機員尤振仲去年12月被發現有吸安紀錄，在今年2月獲得緩起訴處分，但尤近期沒有被驗出毒品反應，但也語帶伏筆，最近驗的結果，還未出爐。

對檢調刻意放出尤振仲案底，政院並證實，引發台鐵基層不滿。台鐵產業工會祕書長蕭農瑀說，台鐵高層甚至行政院只想要自保，把責任推給司機員，工會無法接受。

交長參與調查 公正性引質疑

監所關注小組與台權會昨發表聲明，點名譴責Kolas隨意講述案情、傳布錯誤訊息，導致事件的討論朝向「司機個人問題」，呼籲行政部門自重，不要藉由「獵巫」逃避全面性制度的檢討。

國民黨團昨召開記者會，總召江啟臣痛批政府在調查過程中，上下忙著推諉卸責帶風向，「難道政府、主管人員都沒責任嗎？」對傷亡者及家屬都無法交代。

「吳宏謀身為交通部長，屢遭爆料打臉，賴清德竟還不准辭！」江啟臣說，吳宏謀參與整個調查，與賴清德一同參加普悠瑪重新通車時，比出OK手勢，「不知道你指的是普悠瑪將來通行安全OK，還是你的官位OK了？」

立委憂 恐釀蘇啟誠事件翻版

江啟臣鄭重要求吳宏謀下台，若繼續留任交長，恐影響調查公正性，令台鐵員工備感壓力，令人擔心是否會出現蘇啟誠事件翻版。

「吳宏謀不下台，案件不會水落石出！」藍委賴士葆直言，執政黨就是要用政治手段，通通把責任推給駕駛，因此要求吳宏謀要負政治責任，吳下台後，相關調查才能放手追查。

藍委林德福表示，過去國民黨執政時，教長蔣彥士曾為蘇澳港翻船事件，32位大學生喪命而請辭；台灣省教育廳長黃昆輝因豐原高中禮堂倒塌，負起政治責任而請辭；馬政府時的交長葉匡時，因高鐵財改案在立院未獲朝野立委支持，基於政策理念，亦主動請辭，如今普悠瑪翻覆，造成18條人命損失、上百位傷者及破碎家庭，無法彌補，請吳宏謀立即下台，落實責任政治。

(中國時報)