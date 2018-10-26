普悠瑪出軌 揪出台鐵制度崩壞！新聞透視－政治凌駕專業 百年老店腐朽

台鐵局調度總所隨時可監視列車一舉一動，但關鍵43分鐘錄音曝光後，令人懷疑所有SOP已全數失效。圖為調度員現場。（本報資料照片）

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中國時報
圖為普悠瑪號駕駛室，司機員與調度員如何通聯，ATP是否通知關閉，下周一政院初步調查或可交待。圖中司機員非出事司機員。（台鐵局提供）

普悠瑪出軌不是單一面向問題，司機固然有疏失，但更應警覺的是，台鐵制度敗壞，竟已縱容到列車故障，還要求司機員從宜蘭一路開到花蓮，而台鐵危機，很大一部分，來自於「政治凌駕專業」。

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列車故障硬開 罔顧安全

10年前的台鐵約2萬4000名員工，平均每天服務46萬旅客；今天的台鐵約1萬3500名員工，每天服務64萬旅客，人力變少、車越開越多，員工工作量變大，加上旅客權益更高張，壓力不止翻倍。

因科技進步，台鐵從勞力密集走向技術密集，自動售票機、電子閘門、巡軌車都取代了人工，但台鐵「體質」卻沒與時俱進。以巡視軌道為例，過去工人用走路巡軌，只要小學、國中畢業就能看出軌道問題；但現在買軌道檢查車，需要大專畢業生，要懂得操作硬體設備、電腦偵測、數據判讀。給香蕉只能請到猴子，不把薪資拉高，如何吸引人才。

局長多空降 抓不到問題

國內學校幾乎學不到鐵路專業，核心技術多在外包商手上，台鐵購車從不強調技術移轉，為何不從教育系統著手？因就業市場小，專業不受重視，立委要台鐵不漲價，台鐵就繼續做賠本生意；民意代表叫台鐵加開班次，不斷增加停靠站，車子越開越慢，但台鐵只能乖乖增班，以免年度預算被砍，或在國會被刁難，這就是政治凌駕專業。

這幾年台鐵都沒有專業人才領導，局長大多靠交通部長任命或靠手腕空降，抓不住台鐵腐朽到根的問題。鹿潔身已是難得的例子，本身學運輸、當過列車長，從基層一路升到局長，非常了解鐵路文化，不過單是一個局長，仍無法改變結構性問題。

改善勞動環境 培育專才

列車有問題仍硬開上路，一級主管竟無人制止，只看績效，不是把安全放第一，交通運輸前提是安全，沒有這個前提，一切免談。台鐵的默許賭命作法絕不是一日養成，而是制度腐壞。

行政院長賴清德說要痛下決心，就請重視專業人才培育，讓人才減少故障率、增加妥善率，也減輕第一線服務人員困擾。同時，改善台鐵勞動環境與薪資結構，否則人家寧願去外面找工作，誰願意來台鐵賣命。

(中國時報)

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