普悠瑪翻覆》駕駛43分鐘求援 10次呼喊動力不穩 恐怖列車失速...致命2分鐘

普悠瑪翻車通聯時間軸

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中國時報
／綜合報導

普悠瑪翻車事故，台鐵只想把責任推給司機員尤振仲。但根據曝光通聯紀錄，事故前，司機員多達10次反應列車動力不穩，與調度員對答43分鐘中，調度員2度要他「用滑的」進站，甚至3度要求探頭窗外。台灣鐵道暨國土規畫學會昨依此模擬，認為普悠瑪不當切換牽引出力模式，又遇上下坡才肇禍。

宜蘭地檢署昨強調，司機員翻覆前約2分鐘才回報關掉ATP，這「致命2分鐘」恐怕是發生此次慘劇最大關鍵。

根據通聯紀錄，21日下午4時06分開始，司機員就通報「6432機車有問題，有時動力會自動消失」，調度員說「會請宜蘭列檢上去看一下」，接著司機員持續通報列車動力異常、動力會自動消失、電門自動切掉歸零等；普悠瑪到大溪，疑似司機員重新啟動卻未開啟ATP。

到下午4時19分，大溪-龜山間，列車確認沒動力後，調度員要求列車「至少溜到龜山站內」，甚至說「你後面6234列車跟著」，要司機員快前進；3分鐘後列車又沒動力，調度員又要求「等一下看能不能溜到頭城」。

列車在龜山和頭城間，檢查員進一步要求司機探頭到窗外看車側綠色燈有沒亮，司機以很危險拒絕。普悠瑪駕駛室無窗戶，但檢查員要求探頭窗外竟達3次。

下午4時46分，司機員回報「現在變成ATP關起來」，調度員說「ATP關起來會好嗎？」顯示調度員知道ATP被關閉。2分鐘後，下午4時48分列車出軌翻覆。

台灣鐵道暨國土規畫學會理事陳建竹表示，當時司機員採牽引馬力模式，行駛下坡路段不需太踩油門就加速，加上冬山站過後是高架，新馬站是平面，中間有很長下坡路段，普悠瑪可能重力加速度，且ATP被關閉，司機員可能分心沒注意車速，才飆出時速140公里。

陳建竹說，不解的是，司機員10次回報動力問題無法排除，卻沒採停車解決，主風泵故障也沒維修，否則不會造成事故。

(中國時報)

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