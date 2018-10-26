吳宏謀：下周提台鐵總體檢計畫

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中國時報
張理國、王思慧、／台北報導

行政院「1021鐵路事故行政調查小組」初步報告預定下周一出爐。小組召集人吳澤成昨表示，初步報告將呈現事故直接與間接原因；交通部長吳宏謀也說，下周就會提出台鐵總體檢的目標及計畫。

調查小組表示，這兩天將陸續訪談司機員、機車調度員、宜蘭及台北機務檢車員、列車長、行車調度員及相關主管約9人，了解事發經過與駕駛尤振仲互動情形。

吳澤成說，對事故原因調查，本周正進行資料蒐集交叉比對，並從地檢署調閱扣押資料，進一步解讀，完成相關工作後，下周一就會有初步結果。

行政院長賴清德昨在院會提五點裁示，指政府應痛下決心，全面檢討。吳宏謀表示，交通部會針對台鐵總體檢，包括人、車、路及營運管理幾面向。另對台鐵將事故導向人為疏失，吳宏謀提醒台鐵全力協助調查，「不是用不成熟的判斷對外發布」。

吳宏謀說，台鐵這家老店可能長期累積系統性、結構性問題，包括人力缺乏，政府已擬定3年人力補充計畫，要補充1907人，未來會優先補充機務、電務及駕駛員，至於可能設備老舊，也會檢討。

政院表示，賴揆已核增2018年-2020年3年共2818名預算員額給台鐵，其中今年即可新聘1907人，需優先配置車長（運務），路線養護（工務），司機員（機務），車輛檢修（機務），及電務設備維修（電務）。另，2818人中，有385名額用來聘任司機員。

至於台鐵局長鹿潔身請辭獲准，誰是繼任人選？吳宏謀說，因階段性任務完成，同意鹿潔身請辭，接下來會請台鐵副局長暫代。鹿潔身對請辭獲准只說「這樣也好」。媒體詢司機員有無通報關閉ATP，為何和事實不符，他說，事發第一時間，因檢察官已取走，通聯紀錄自己也看不到，都是同仁告知訊息。對外傳接任人選是觀光局長周永暉，吳宏謀回應並未找周，對周資歷語帶保留。

(中國時報)

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