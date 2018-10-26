普悠瑪翻覆》盼喪葬比照復航空難 董家喊國賠

朱永照大女兒朱育萱（右）與男友李昕航將在靈堂前交換戒指，完成爸爸遺願。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

導遊朱永照率卑南國中師生到韓國交流，卻不幸碰上普悠瑪出軌翻覆事故罹難，他生前最在意大女兒朱育萱何時出嫁？朱育萱說，原計畫明年結婚，為讓爸爸不再掛心，27日將在爸爸靈堂前舉辦與男友交換戒指儀式，「好希望爸爸能牽著我的手，走進禮堂，可是爸爸就這樣走了。」

淚水流不盡！朱永照女兒在臉書貼文：「如果把靈堂大家的眼淚收集起來，或許可以變成我最愛的游泳池，眼淚在冷風中特別溫熱，很想把這些溫度注入爸爸的身體裡。」

朱永照30歲的大女兒朱育萱說，前幾天參加同學婚禮，看著同學被爸爸牽著走進禮堂，「我心想爸爸一定也滿心期待有那麼一天，他好不容易盼到我明年終於要跟相戀16年的男友結婚，人卻走了！」說到傷心處，朱育萱再次淚崩。

朱育萱說：「爸爸這次出國前，特別交待我去挑好戒指，他回國後去付錢，我沒聽話，沒想到爸爸突然走了，所以，昨天跟男友挑了簡單的戒指，準備27日下午在爸爸靈前戴上，讓爸爸可以安心的走。」

另外，走了8個親友的董家家屬，昨痛批台鐵太可惡，董進興大女兒董小羚氣憤表示，司機已發出求救訊號，台鐵竟要他盡速開到花蓮才換車，到底誰同意他這樣做？是誰准許關閉ATP，司機求救時，上級主管在哪？尤其通聯紀錄公布後，台鐵簡直是蓄意謀殺，董家將要求國賠。董小羚指控，台鐵說法一再反覆，可惡的不是司機，可惡的是上級的人，「我們絕對要真相。」

另外，最後1具嚴重殘缺的曾姓死者遺體，完成修復後昨下午回到台東市立殯儀館；台鐵也由台東火車站長楊舜安，首次與罹難者家屬舉行協商會議，由於罹難者17人是台東鄉親，家屬要求台鐵對罹難者喪葬費用要比照復興空難標準。罹難者530萬元補償金，近日就會匯入家屬戶頭。

(中國時報)

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