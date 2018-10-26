影》高市長選局 空戰轉肉搏！瑜搶灘邁固樁 藍綠寸土必爭

2018年10月26日 04:11 中國時報 李義 、 林宏聰 ／高雄報導、蔡孟哲 ／高雄報導、蔡孟哲

高雄市長選戰已從空戰轉為地面肉搏戰！藍營空軍狂炸後，陸軍開始收戰果，連下綠軍數城後，韓昨再拔樁成功，讓昔日余家班黑派重要樁腳倒戈，陳營也迅速回防固樁，收復原挺瑜的青果公會理事長李界旺回心轉意，你來我往戰況慘烈，韓國瑜、陳其邁都不得不御駕親征，已到寸土必爭地步。

北漂族參戰 基層票鬆動

韓國瑜空軍狂炸後，綠營引以為傲的陸軍陣地鬆動，雖然藍營陸軍兵力薄弱，但北漂族義勇軍主動參戰，有18年民進黨齡的潘金英公開挺韓後引發骨牌效應，「潘金英們」陸續表態挺韓。

陳親訪懇談 李界旺歸隊

雖然陳其邁說「不為難朋友」、「尊重不同選擇」，卻又猛酸絕不會用撕裂高雄的方式競選，強調高雄人重視人情義理，「台北下來的人或許不太理解」；但陳同時加快回防腳步，果菜市場日前傳出鬆動，陳其邁25日立刻透過高雄地區農會理事長李清讚，與青果公會、蔬菜公會、職業工會三大理事長座談，固樁意味濃厚。

立場深綠、日前公開表態轉挺韓國瑜的青果公會理事長李界旺，在陳親訪懇談2、3個小時後，未明講支持誰，但刻意比出勝利手勢，將嘴角往上撐起，「你沒看我都笑成這樣了？」歸隊支持2號陳其邁的意向明顯。但當記者想再追問，李界旺連忙說：「不要說了啦，不然隔天人家又要來找我了！」

綠營9月底得知白派大老、高雄市農會理事長蕭漢俊要表態挺韓，總統府祕書長陳菊偕綠媒老闆、立委劉世芳、高雄市代理市長許立明聯袂在高雄漢來飯店宴請蕭，盼他回心轉意，但席間遭蕭回絕。

余家班樁腳 挺韓不反悔

白派表態等同韓國瑜在被綠營視為高雄市長選戰關鍵戰區，且固若金湯的原高雄縣搶灘成功；昔日余家班黑派重要樁腳、前縣議員陳振福與羅兆洪25日也表態挺韓，猶如在綠營陣地再投擲震撼彈。

陳其邁壓力倍增，請前縣長余政憲勸羅兆洪回心轉意，羅以「客家硬頸精神答應了就不反悔」拒絕，還呼籲綠色選民勇敢站出來。

挺了民進黨一輩子的羅兆洪，不曾走進國民黨黨部，第一次就是召開記者會表態挺國民黨市長候選人，他笑說心情有些忐忑。

記者會後，陳振福與藍營志工笑談：「當年就是我幫余陳月瑛打倒你們的蔡明耀，開啟高雄縣長期執政天下。」可預見，僅餘的29天，韓陳基層拔樁固樁的肉搏戰，將愈來愈激烈。

(中國時報)

前縣議員羅兆洪（左）與陳振福（右）秀出民進黨員證，公開表態力挺韓國瑜。（李義攝）