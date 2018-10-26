柯營擺烏龍 選前之夜落空

11月23日台北市政府前方市府路是各陣營兵家必爭之地，因爆發有人偷跑，新工處25日凌晨重新開放申請，由姚文智陣營搶下，反讓柯陣營選前之夜找不到場地。圖為台北市政府前市府路。（王英豪攝）

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中國時報
／台北報導

台北市政府前的市府路路權是台北市長選舉選前之夜，各陣營必爭之地，原24日凌晨開放申請，卻被發現疑似柯陣營提前1天申請，新工處認定無效，25日凌晨重新開放申請，這回由姚文智陣營搶下，反讓柯陣營選前之夜找不到場地。對競選團隊頻擺烏龍，柯文哲感嘆，海選來的臨時拼裝車就是會有這種問題。

北市選前之夜最搶手路段就是市府路，新工處24日凌晨開放網路登記，卻被發現有人提前1天提出申請取得路權，遭外界質疑偷跑，新工處認定是系統異常取消申請，昨日重新開放登記。據悉，原搶下選前之夜路權的人就是柯陣營。

外界質疑市府放水，新工處表示，案件申請人以個人名義申請，無法得知申請人代表團體，亦無法查證是否與任何候選人團隊有關；新工處強調，系統已隨即修正，拒絕再發生類似事件。

不過重新開放申請後，民進黨市長候選人姚文智陣營證實搶下11月23日市府路路權。姚陣營發言人洪立齊昨下午表示，原本是想要申請開票當天路權，沒想到歷經一波三折，志工申請到選前之夜場地，但對於選前之夜形式細節，團隊仍在討論，只是先把場地預借下來，以利後續規畫。

各陣營選前之夜申請路段大致底定，國民黨市長候選人丁守中登記凱達格蘭大道、濟南路及大安森林公園；無黨籍市長候選人李錫錕搶到民進黨中央黨部旁的北平東路；姚文智則搶下市府路；僅剩柯文哲尚未確定地點。

對於沒搶到任何一條路權，柯文哲競選辦公室發言人林昆鋒表示，選前之夜細節還在討論，但有行動競選總部，走到哪裡都可以辦，場地應不成問題。

競選總幹事小野透露，柯市長原本不想辦選前之夜，但他與不少幕僚都建議，除了網路族群外，還是有習慣參與戶外活動的支持者，且選前也應該透過活動炒熱、把票催出來；最後市長同意辦選前之夜，未來1個月也可以有造勢活動，但是場次、規模、辦理方式等，要看剩下多少錢、有沒有找到與競選主題契合的概念再來辦理，不是只為了吸引人潮聚集而辦。

(中國時報)

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