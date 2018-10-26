回防農民票 陳其邁端牛肉

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中國時報
／高雄報導

高雄市農會理事長蕭漢俊10月初表態支持韓國瑜，強調是農民「由下而上」集體態度，引來民進黨高雄市長候選人陳其邁回防固樁，25日走訪大樹區龍目里農村社區，向農民承諾未來當選高雄市長，要擴增「農業發展基金」及設置「地方創生基金」，持續推動農村基礎建設，照顧好農民生活。

陳其邁在市議員林芳如等陪同下參訪龍目里全國金牌農村社區，受到地方鄉親熱烈歡迎，曾任農業局長的高市副市長蔡復進、大樹區農會總幹事張清榮及在地14名里長也到場力挺。

蔡復進站台助講表示，針對今年6月發生農民質疑鳳梨外銷大陸受阻導致價格崩盤事件，引來不小風波，事實上，高市今年銷陸的鳳梨比去年、前年還多，依據行政院主計處與農委會統計，2011年縣市剛合併，高雄的農業產值是109億元，2017年的農產收入已達177億元，很多農會存款增加，竟有這些言論出來，他很納悶。

陳其邁端出牛肉強調，當選高雄市長後，要逐年擴大陳菊市長設置的「農業發展基金」，1年增加1億，協助農民設置抗颱風科技溫室、媒合人力解決農村季節性缺工、購置無人機巡視田園與噴灑肥料、建立作物病蟲害防治系統、完善冷鏈物流系統、健全產銷體系等，多管齊下，全面強化高雄農產品競爭力，提高農民收入。

陳其邁說，他也會設置「地方創生基金」，協助各地農村發展在地特色，吸引觀光客，活絡地方發展。未來除了安排庄頭巴士和公車式小黃來接送農村鄉親長輩，到市區醫院進行健檢或就醫，也要將社區關懷據點從目前254個倍增至500個，建立起優質、普及的長照系統，並協調市區醫院和醫學中心的頂尖醫護人員定期至農村巡診，妥善照顧好鄉親和長輩的身體健康。

(中國時報)

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