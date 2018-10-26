侯參拜寺廟 為普悠瑪傷亡者祝禱

2018年10月26日 04:11 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

國民黨新北市長候選人侯友宜25日上午至板橋慈惠宮、接雲寺，為普悠瑪列車事故的傷亡者祝禱，被媒體問到大群館及深澳電廠爭議，侯友宜表示，「大群館該繳的稅一毛都沒漏掉，沒有任何問題，台北市政府怎麼決定，我們就怎麼做。」

侯友宜在台鐵普悠瑪列車事故後，暫停3天公開行程，昨天上午直奔板橋慈惠宮，祈禱在普悠瑪事故中的往生者安息，受傷者早日康復，也祈求國泰民安，國家才有力量繼續往前走。

針對台北市長柯文哲再提大群館免繳房屋稅爭議，侯友宜表示，4個多月前他都已說明，21年來都合法，每年公司都有繳稅，任何稅一毛都沒漏掉，一切合法繳稅，沒有問題。

媒體追問，柯文哲說選舉是面照妖鏡，侯是否覺得被影射？侯友宜說，「21年當中都是由台北市政府認定，台北市政府怎麼決定，我們就怎麼做。」

侯友宜表示，燃煤電廠的廢止，是人民的力量站出來，環團學者專家的科學數據，讓政府停止錯誤決策，這是集合大家的力量，讓政府改變；未來他會推出相關地區的觀光政策，例如規畫從淡水到三貂角的「青春山海線」，用環保的方式，帶動山海線的休閒觀光及產業。

至於侯友宜到淡江大學的演講延期，被民進黨新北市長候選人蘇貞昌批評是傲慢、心虛，侯友宜笑說：「我常常被老縣長虧一下、酸一下，他不虧不酸我一下好像很難過，沒關係，我們古意人，讓他講一下也沒什麼。」

侯友宜進一步說明，在發生普悠瑪這麼嚴重的事件後，全台哀慟，經選辦和學生協調，大家互相體諒，已改期在11月1日舉辦，這場講座會分享他的人生工作經驗，也要聽取學生意見，才知道未來他能多做些什麼。

(中國時報)