海軍司令嗆山姆大叔光說不練20多年…潛艦國造拚了 美要賣也免談

國防部長嚴德發昨在立法院表示，潛艦明年3月1日是「關鍵節點」，如果前面的合約設計沒問題，才會進入細部設計階段，顯示軍方對國造潛艦的決心。圖為蔡英文總統去年登上海軍虎艦的畫面。（總統府提供）

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中國時報
呂昭隆、／台北報導

如果美國願意賣潛艦給台灣，政府還要不要潛艦國造？海軍司令黃曙光上將昨在立法院「嗆美方」說，美國當年同意售我8艘潛艦，迄今20多年，尚未兌現承諾，「我們要靠自己力量來做」。國防部長嚴德發也說，我們會堅持依約依法，潛艦國造繼續往下走。換言之，即使美國眼見台灣快要造出潛艦，決定要售予我方，軍方也不要了。

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立法院外交國防委員會昨天邀請國防部就國造潛艦專案提出報告，先舉行祕密會議，再做公開詢答。黃曙光在公開詢答時表示，海軍的目標就是先做出第一艘原型艦，「首艘最重要，如果做不成，後面都沒有了」；現在選擇的商源至少有3家以上，希望世界各國廠商歡迎加入。

祕密會議商談進度

不過，國民黨立委馬文君透露，在祕密會議中，立委針對潛艦國造第1階段技術顧問GL公司，如何通過驗證提出質疑，另外潛艦設計圖現在都還沒畫好，也還沒有拿到輸出許可，在什麼配置都沒有的情況下，明年3月就要簽造艦合約，「這種潛艦到底要怎麼做？」

明年3月是細部設計關鍵

嚴德發表示，明年3月1日是第二階段進入細部設計的「關鍵節點」，在進入每個節點前都會詳實檢視合約進度有無問題，通過覆核後才會進入下階段；黃曙光說，明年3月會再至立法院做專案報告，讓立委們知道潛艦國造的進度及最新狀況。

海軍保證商源一定合法

有關海軍日前表示，因為循正式管道籌獲未能如願，「在合法範圍內，運用非正式管道」尋求商源的做法，黃曙光表示，這個觀念「與外交體系作法幾乎是一樣的」，海軍請顧問幫忙，但未給顧問一毛錢，更沒編預算給掮客幫忙說項拿到裝備系統，完全是合法的。

海發中心主任邵維揚則表示，在潛艦合約設計，現階段所應遞交的文件應有707份，第一批194份已交海軍審查中。而全艦計分7大系統，包括結構、推進、電力、戰系、輔機等，艦體載台有70項系統，戰系有30項系統，總共有100餘項系統裝備都陸續選商中。

邵維揚說，荷蘭為台灣生產的兩艘劍龍級潛艦，是1980年代的產品。這荷蘭兩家公司正協助海軍進行劍龍級戰鬥系統性能提升案，但包括水深、巡航距離與靜音等，「新艦作戰需求完全不一樣」。

(中國時報)

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