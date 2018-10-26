面對大陸武嚇 美角色有限

2018年10月26日 04:11 中國時報 曾薏蘋 、呂昭隆／台北報導 、呂昭隆／台北報導

美國軍艦日前經過台海，觸動美中間的敏感神經。前中科院長龔家政昨天表示，美國這個動作是「秀肌肉」，但是從陸美軍事能力來看，沒有很大實質意義；面對中國大陸的武嚇，美國在台海能扮演何種角色，其實也是相當有限。

呂秀蓮昨天主持「如何看待美國軍艦繞行台灣」記者會，邀請專家分析美艦通過的意義。她並表示，預計在明年2月17日提出台灣和平公投，希望搭配2020年總統選舉尋求民意支持。

資深媒體人吳明杰認為，北京有很多武器裝備並沒有宣稱的強大，但是心理戰是要造成一個態勢，讓台灣人覺得打不過、不要去對抗，這樣失敗主義如果蔓延，台灣人會對國防失去信心。

呂秀蓮表示，美國軍艦經過台海過去曾經有多次紀錄，但這次美方卻事先透露，而我國防部也宣布，同時，在美國軍艦經過台灣的同一天，美方也宣布退出中程核武飛彈，可見美方是公開將中國和俄羅斯作為對抗對象，軍艦繞台算是冷戰2.0版的序幕。

龔家政說，60年前的八二三炮戰，美國對台灣也是只提供防禦裝備，美國大兵不會到台灣來；由目前趨勢來看，美國很有可能會退出第一島鏈，若是如此，台灣就必須孤軍對抗中國大陸，若第一島鏈發生問題時，就要像蔡英文總統日前所說，防衛台灣是自己責任，美國不會發一兵一卒到台灣，若有危機發生狀況，我們無法有依靠。

龔家政說，「軍事上，建議以防禦為主，政治上呼籲喚起全民支持台海非戰爭軍事化，我們支持和平中立立場，讓台灣這段時間捲入不必要的火藥庫」。

龔家政進一步表示，美國在此秀肌肉，沒有實質意義，美軍印太司令曾在國會作證，美軍不一定打得贏中國，何況，美智庫蘭德公司曾指出，航母戰鬥群遠離西太平洋彼岸1000海浬之遠；美將在日本和關島佈署戰斧飛彈，即意味退出第一島鏈。

(中國時報)