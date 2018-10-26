專案報告防洩密 出動養機場

2018年10月26日 04:11 中國時報 呂昭隆／台北報導

海軍司令黃曙光上將昨天破例去立法院外交國防委員會進行國造潛艦專案報告並備詢，在第一階段的祕密會議中，軍方代表包括國防部長嚴德發在內，不到10人，連副參謀總長陳寶餘都無法列席，與其他列席將領一起在隔壁會議室等待。

昨日出席這場祕密會議的國軍將領，一共只有8位上將，安全核定都是最高等級，非主管業務者，不能參與潛艦機密報告。

據了解，不僅陳寶餘無法列席聽取國造潛艦的相關報告，即使是國防部的內部會議，連潛艦出身的參謀總長李喜明上將，也未聽取過國造潛艦小組的相關簡報。潛艦案的機密等級，前所未見。

立法院外交及國防委員會昨天針對潛艦國造召開會議，上午9時清場，先舉行祕密，現場除了登記質詢的立委外，包括國防部長嚴德發、副部長沈一鳴上將、海軍司令兼潛艦國造小組召集人黃曙光上將及小組成員與會，現場不到10人，與會人員的手機也必須寄放在會場外的手機保管箱，不得攜入。

海軍司令黃曙光列席報告與備詢，是軍種司令到立院報告備詢的首例。國防委員會外放手機保管箱，也是首例。整個祕密會議進行到11時30分始結束。

海軍參謀長李宗孝曾在立法院表示，潛艦「這案子包含國防部長官與層峰，都是只講進度不講內容，軍人一定要讓任務只許成功不許失敗，執行到現在都按照預期進度在走，也請立法 院給予支持，我們不會浪費任何一毛的預算。」

不過，潛艦國造的風險很高，很多裝備又不是操之在我，預算更是天文數字，多位國民黨立委昨天在公開質詢時，均表達對國造潛艦的相關疑慮。

此外，委員會昨也通過臨時提案，潛艦國造悠關我國安全甚鉅，基於國會監督及國家利益，提案嚴禁國防外交委員會委員及所屬助理，擔任任何涉及本案廠商與相關業者的顧問，遊說或從中獲取任何利益，若有違背，應受法律最嚴格之制裁。

(中國時報)