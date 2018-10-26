台印投保新協定 可望年底簽署

友善列印
中國時報
／台北報導

投保協定翻修將再下一城！經濟部長沈榮津昨證實，台印投保協定可望在年底前簽署，這是繼去年菲律賓後，第2個翻修的投保協定。他強調，新協定不僅保障直接投資台商，第三地的間接投資也涵蓋在內。

近年協助主攻印度市場的外貿協會董事長黃志芳肯定這對台商絕對是「正面效益」。他表示，印度是全球經濟成長最快的國家，台商如能切入食衣住行等「民生工業」，將有很大商機。

印度媒體報導印度總理莫迪已批准台印投保協定，雙方只剩完成簽署，沈榮津昨證實，雙方在年底前簽成有機會。他表示，印度有13億人口，且莫迪努力拼經濟，大家都看好商機。

台印投保於2002年簽署、2005年生效，至今13年未翻修，由於投資樣態已有調整，因此調整以擴大權益保障。沈榮津說，過去台印度投資都是偏向傳統產業，現在這一波都是要發展資通訊產業（ICT），對台灣ICT去那邊會有幫助。

這次台印投資保障協定涵蓋國民待遇、資金移轉、損失補償、資訊揭露等。沈更強調，這次保障不僅包含直接在印直接投資台商，透過第三地如新加坡等間接投資也都適用，「我覺得很有意義。」

根據經濟部2017年統計，印度為我16大貿易夥伴，第14大出口國，雙方貿易總額為63.6億美元，我對印出超.2.4億美元。今年前8月我出口印度金額成長20.8％。已有39家台灣上市公司在印度布局，主要產業分布於光電、電腦及周邊設備。

(中國時報)

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