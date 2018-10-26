安倍訪京 陸日回溫邁向新階段

2018年10月26日 04:11 中國時報 呂佳蓉、陳柏廷／鄭州北京連線報導

陸日正式破冰！日本首相安倍在睽違了7年後，在北京參加了《中日和平友好條約》40周年紀念會。大陸總理李克強表示，雙方應在陸日4個政治文件基礎上，建設性管控矛盾分歧，深化第三方市場等領域合作。安倍則表示，盼雙方共同努力將陸日關係推進到新的階段，推動兩國友好合作，促進世界和平與繁榮。

期待「習安會」推進經濟合作

《中日和平友好條約》40周年紀念會、今日的「習安會」，及推進兩國經濟合作，是安倍此行三大亮點，安倍希望通過訪問，把陸日關係推上新階段。在昨日紀念會上，大陸總理李克強表示，今年是改革開放40周年，歡迎日方參與新一輪改革開放進程和參與一帶一路，盼雙方共同維護多邊主義和自由貿易。

值得一提的是，在陸日關係回溫情況下，安倍此次訪問北京，重頭戲莫過於與習近平舉行雙邊會晤。對「習安會」的重視，安倍更在推特中表露無疑。安倍在專機起飛前特別發出推特強調，「他已有7年沒有正式訪問中國。（日陸）雖然存在著種種問題，但也正因此，（兩國）元首們才更應該敞開心扉，坦率地講出心聲；盼藉此次機會，想把陸日關係推進到新的階段」。

與李克強會談 敞開胸襟對話

談及對「習安會」的期待，安倍臨行前在官邸時受訪時也向媒體強調，「願就兩國關係和世界的各種課題敞開胸襟對話」，亦表態有意就北韓問題和自由貿易，與大陸展開合作。

而按行程規畫，安倍今日除與習近平會晤，還將與李克強舉行會談；在見證陸日兩國簽署多項經濟合作協議後，與李克強舉行聯合記者會。此外，安倍也將前往北京大學演講，和學生交流。

簽署AEO 加速物流通關

共同社報導，陸日基本決定相互承認簡化進出口通關手續的「AEO制度(Authorized Economic Operator)」。預計雙方將在今日正式簽署。讓兩國間物流迅速化。有望促進日本對大陸生鮮食品等的出口。最快於2019年年初啟用該制度。在大陸和日本，目前分別有約700個和約3100個商家獲得海關部門的這一認證。應相關行業的要求，陸日之間從2012年起持續展開了談判。

對於陸日的和解，中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮表示，今年以來陸日關係開始產生變化，原因在於美國總統川普的政策不斷在改變。不過，他認為雙方存在的老問題難以解決，能做到的就是把問題都「擱置」。金燦榮並直言，簽署第5份文件時機可能還未成熟。

(中國時報)