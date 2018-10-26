陸日達成50項第3國合作協議

中日在第3國企業合作一覽表

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中國時報
／東京25日電

日本首相安倍晉三與大陸總理李克強26日在北京會談，雙方針對民營企業聯手推動約50件在第3國的基礎設施投資達成協議。日中的民營企業今年內將開始在泰國合作開發環保智慧型城市。一般認為，日本有意展現對大陸的「一帶一路」提供間接合作的態度。

中日政府將第3國基礎設施投資定位為經濟合作的重點，26日在北京舉行的「中日第三國市場合作論壇」約有1400名日中企業相關人士出席。

具體合作案中又以在泰國春武里府縣的都市開發案為最大的亮點，由「JFE工程」等參加的橫濱市相關企業團體「YUSA」及大陸的建設公司JSCC合作，與泰國最大的工業區開發營運公司「AMATA」3方簽署合作備忘錄。

YUSA提供城市建設的經驗及環境技術。JSCC擅長低成本的建設。過去日中競相搶案子，日本陣營多敗在成本競爭上。日本政府認為，若能活用兩國企業彼此的強處，必將提高接單件數。

東協(ASEAN)相繼推智能城市的建設計劃，城市開發包括環境技術、住宅、汽車、城市交通等廣泛的範圍，對日本企業而言將有很大的好處。

在金融、產物保險領域方面，因預期投資將擴大，故將有10件以上的合作案。國際協力銀行(JBIC)與中國開銀將合作，匯整出聯合貸款的框架。日本對大陸的政府開發援助(ODA)至今年度的新案件為止即結束，金融領域的合作有可能成為今後日中合作的典型。

三井住友海上火災保險公司將與中國太平洋保險在第3國合作。大陸的損害保險在海外很難取得營業執照，日本損害保險大公司持有第3國執照更顯魅力，雙方若能互補，將更容易進軍海外市場。

在汽車領域方面，松下為提供下一代汽車的車載系統，將與百度的關係企業合作。在能源領域方面，JXTG能源和中國石化決定在第3國開展加氫站，雙方將簽署合作備忘錄。

(中國時報)

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