北京重申 若搞分裂 不惜一戰

2018年10月26日 04:11 中國時報 陳柏廷／北京報導

大陸升高對美國政府近期言行的批判！國務委員兼國防部長魏鳳和昨在「北京香山論壇」開幕式上批評美國干預內政。他暗示美國副總統彭斯對陸方內外政策無端指責，敦促美方修正錯誤，停止損害兩國關係；更直言，若有人試圖把台灣從中國分裂出去，大陸軍隊一定會不惜一切代價採取行動。

「北京香山論壇」昨日上午舉行開幕式，魏鳳和延續大陸全國人大委員長栗戰書批美炮火，魏鳳和致詞時直言，此前美國一名高級領導人發表演講，汙衊陸方干涉美國內政，對陸方內外政策進行無端的指責，嚴重損害兩國關係，陸方表示強烈憤慨和堅決反對。

「世人眼睛是雪亮的，公道自在人心。」魏鳳和稱，大陸反對把自身意志強加於人，反對侵害他國正當權益。談及台灣問題，魏鳳和說，中國仍是世界上唯一沒有實現統一的大國，大陸軍隊始終牢記祖宗的神聖領土一寸也不能丟，別人的東西一分一毫也不要。

魏鳳和還警告，台灣問題事關大陸主權和領土完整，涉大陸的核心利益，「在這個問題上，反覆挑戰中國的底線，是極其危險的；如果有人試圖把台灣從中國分裂出去，中國軍隊一定會不惜一切代價採取行動。」

在南海問題上，魏鳳和指出，南海諸島是大陸領土，一寸都不能丟。大陸在南海諸島建設是主權國家行使的自衛權，與軍事化無關。當前南海情勢極好，證明地區國家有能力處理好問題；反對域外國家打著航行自由幌子，到南海展示武力、挑釁。

值得注意的是，北韓人民武力省副相金亨龍上將出席了北京香山論壇，他的一舉一動，意外成為媒體關注的焦點，也象徵著兩國防務交流已經恢復正常。

(中國時報)