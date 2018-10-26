新聞透視－和諧聲中 台灣問題成最大雜音

2018年10月26日 04:11 中國時報 陳柏廷

繼大陸全國人大委員長栗戰書後，國防部長魏鳳和再度左批老美，右打台灣。栗、魏2人接連措辭嚴厲批判台獨，堪稱是香山論壇開辦後，北京在此平台對台獨最嚴厲的批判。

在全球各國防務代表見證下，「北京香山論壇」昨日風光開幕。在陸美全面角力、兩岸關係急轉直下，本屆論壇圍繞著「陸美關係」及「台灣問題」等議題上，一點也不意外，但令外界感到詫異的是，這次論壇陸方主動拋出台灣問題、批評台獨的力度，實屬罕見。

首先，排名第三的政治局常委、大陸全國人大委員長栗戰書是香山論壇舉辦以來，層級最高的中共官員。而栗戰書昨日在論壇晚宴致詞時，談及台獨問題時幾乎可用「炮火全開」來形容。

栗戰書直指，「台獨分裂勢力及其活動，是台海和平穩定最大的威脅」；有的國家在台灣問題上，同台灣合作的錯誤作法，助長台獨勢力囂張氣焰，國際社會應該高度警惕。大陸有信心、能力挫敗任何形式的台獨分裂圖謀。

緊接魏鳳和再接力開炮直言，在台灣問題上，反覆挑戰北京底線，是極其危險的；「如果有人試圖把台灣從中國分裂出去，大陸軍隊一定會不惜一切代價採取行動。」

坦白說，栗戰書、魏鳳和在香山論壇上措辭嚴厲提及「台灣問題」，批判台獨勢力，毋庸置疑是來自北京高層授意；面對兩岸局勢急遽惡化，美國川普政府頻打「台灣牌」，北京顯然認為有必要在這個全球防務代表齊聚平台上，清楚表達北京立場。

有趣的是，本屆論壇主題標榜「平等互信、合作共贏」，整個論壇更是以大陸國家主席習近平所提倡的「構建人類命運共同體」理念貫穿；這場本高唱「和諧」主旋律的香山論壇，「台灣問題」儼然已成最大「雜音」。

(中國時報)