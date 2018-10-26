美前將領警告 美陸15年內恐開戰

美國陸軍駐歐洲部隊（USAREUR）前司令霍奇斯（Ben Hodges）。（美聯社）

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中國時報
王嘉源／綜合報導

無論在南海或台海，美陸在軍事上擦槍走火的機率與日俱增。美國陸軍駐歐洲部隊（USAREUR）前司令霍奇斯（Ben Hodges）便警告說，美陸兩大強國15年內在太平洋爆發戰爭的可能性極高。美國知名國際政治學家約瑟夫．奈伊（Joseph Nye）教授則指出，若美陸危機惡化，對大陸和全球都不利。

霍奇斯將軍24日在波蘭舉行的華沙安全論壇上表示，「我認為未來15年，中美開戰不是無法避免，但爆發的可能性極高」。他表示，雙方軍艦近期在南海險撞的事件，只是緊張關係升級的訊號之一。霍奇斯在2014至2017年擔任美軍駐歐部隊司令，現為華府智庫「歐洲政策分析中心」（CEPA）的戰略專家。霍奇斯認為，美國需要投放更多精力捍衛其在太平洋區域的利益，因此歐洲盟友需加強自身國防應對俄羅斯。你將看到美國持續投資歐洲，繼續培訓、派駐輪換部隊甚至長駐部隊，以應對可能在未來10至15年出現的太平洋戰鬥。」

美軍運輸司令部副司令、海軍陸戰隊中將約翰·布羅德沃特(John Broadwater)23日在國防運輸業協會舉行的年會上說，陸俄一直在研發戰術、軍事技術和作戰程式，以對付美軍的優勢。　哈佛大學甘迺迪政府學院教授約瑟夫．奈伊教授在接受美國之音（VOA）專訪時則指出，至少在今後2到3年，美陸關係將會面臨很多困難，但他認為陸美最後還是會回復一定程度的合作，因為陸美並不對彼此構成生存性的威脅。

美國的一些專家擔心，美陸可能會落入「新冷戰」。奈伊則認為，應當避免用「冷戰」這個詞，因為美陸目前的情況與美蘇當年的情況是完全不同的。但他看到一個危險是，華府對北京的態度往往就像一個不斷擺動的鐘擺，而目前這個鐘擺擺得有點過了。

(中國時報)

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