慘綠10月 台股跌掉1480點

2018年10月26日 04:11 中國時報 洪凱音 、 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

受到美國4大指數重挫影響，亞股昨全走跌，台股開盤狂瀉270點、摜破9500點後，最低來到9475點、創近20月新低，累計10月以來跌1480點，創歷年10月最大跌點，光輝10月全變調。分析師指出，美國房市、財報數據皆不如預期、又有炸彈包裹引發恐慌，若美股再直直落，台股短期恐有下探9100點危機。

短期有下探9100點危機

昨日台股終場收在9520點，勉強守住9500點關卡。

第一金投顧董事長陳奕光分析，美股大跌多空因素夾雜，除了房市銷售不佳外，開拓重工、3M等大型企業財報也遠不如預期，加上美國揚言退出「中程核飛彈條約」，引發地緣政治風險，嚇得投資人前往主權債券找避風港，美國10年期公債殖利率應聲下挫至3.1％，造成台股「被動式」下殺。不過美股昨天開盤反彈，道瓊漲逾200點。

但受到日前美股連日狂瀉，台積電成外資現成提款機，昨罕見重挫超過4％，跌破220元；最受投資人矚目的是，鴻海現金減資換發新股後，今以參考價82.63元重新掛牌交易，遇上全球股市跌多漲少。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏認為，短線上台股走勢仍無法脫離全球股市處於修正的格局，資金面仍是關鍵影響因素，接下來知名企業陸續公布財報，在消息尚未明朗前，市場動盪難免，宜保守操作。

新台幣意外光復30字頭

美股暴跌拖累台股，台北匯市也慘受波及，新台幣一開盤31元整數關卡隨即失守，不過出口商魚貫而出，逢高出脫美元，意外造就股匯脫勾，新台幣終場意外「光復」30字頭，僅貶4.9分、以30.996元對1美元作收。

人民幣方面，昨日對美元中間價下調52點，報6.9409，是2017年1月以來首次跌破6.94，連續3個交易日累計貶值172點，今年已來貶逾6％。

匯銀人士認為，新台幣貶勢未如台股沉重，但別高興太早，若美股不止跌、台幣遲早破31元。

(中國時報)