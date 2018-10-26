慘綠10月 台股跌掉1480點

受美股再度暴跌拖累，台股25日遭遇亂流大跌238點，勉強守住9500收在9520.79點，跌幅2.44％，成交量1311.80億元，號子裡綠油油的電視牆讓股民不停抓頭看盤。（陳君瑋攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

受到美國4大指數重挫影響，亞股昨全走跌，台股開盤狂瀉270點、摜破9500點後，最低來到9475點、創近20月新低，累計10月以來跌1480點，創歷年10月最大跌點，光輝10月全變調。分析師指出，美國房市、財報數據皆不如預期、又有炸彈包裹引發恐慌，若美股再直直落，台股短期恐有下探9100點危機。

短期有下探9100點危機

昨日台股終場收在9520點，勉強守住9500點關卡。

第一金投顧董事長陳奕光分析，美股大跌多空因素夾雜，除了房市銷售不佳外，開拓重工、3M等大型企業財報也遠不如預期，加上美國揚言退出「中程核飛彈條約」，引發地緣政治風險，嚇得投資人前往主權債券找避風港，美國10年期公債殖利率應聲下挫至3.1％，造成台股「被動式」下殺。不過美股昨天開盤反彈，道瓊漲逾200點。

但受到日前美股連日狂瀉，台積電成外資現成提款機，昨罕見重挫超過4％，跌破220元；最受投資人矚目的是，鴻海現金減資換發新股後，今以參考價82.63元重新掛牌交易，遇上全球股市跌多漲少。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏認為，短線上台股走勢仍無法脫離全球股市處於修正的格局，資金面仍是關鍵影響因素，接下來知名企業陸續公布財報，在消息尚未明朗前，市場動盪難免，宜保守操作。

新台幣意外光復30字頭

美股暴跌拖累台股，台北匯市也慘受波及，新台幣一開盤31元整數關卡隨即失守，不過出口商魚貫而出，逢高出脫美元，意外造就股匯脫勾，新台幣終場意外「光復」30字頭，僅貶4.9分、以30.996元對1美元作收。

人民幣方面，昨日對美元中間價下調52點，報6.9409，是2017年1月以來首次跌破6.94，連續3個交易日累計貶值172點，今年已來貶逾6％。

匯銀人士認為，新台幣貶勢未如台股沉重，但別高興太早，若美股不止跌、台幣遲早破31元。

(中國時報)

狼探出頭了 3大產業趨勢走軟

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。