狼探出頭了 3大產業趨勢走軟

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中國時報
／台北報導

台經院昨公告最新9月景氣動向調查顯示，製造業、服務業與營建業等3大產業營業氣候測驗全數下滑；台經院景氣預測中心主任孫明德解讀，陸美貿易戰的影響已開始浮現，客戶已出現下單遲延，先前一直說「狼來了！」，原本憂心的事情現在正在發生，狼已經探出頭了。

孫明德進一步指出，美國宣布對大陸實施逾2500億美元商品加課額外關稅，在逐步實施後，後遺症已經出現，除了投資信心不足、股市震盪外，近期原物料價格又逐步往下掉，出口又多蒙上陰影，而近來接觸到的廠商，也反應後續訂單減少，普遍對未來景氣看法不樂觀。

根據台經院調查顯示，9月製造業營業氣候測驗點為93.76點，自2016年3月以來新低；服務業營業氣候測驗點為95.62點，是今年5月以來新低；營建業營業氣候測驗點為96.53點，結束連續3個月走升態勢。

孫明德表示，美國總統川普點燃的貿易戰火，短期難以收拾，美國聯準會升息腳步未歇，只能以「股」質疏鬆，來形容現在的全球金融市場，預期台股劇烈波動還會持續上演，台灣難以改變國際的政經紛擾，現在只能自求多福，多吃維「股」力來補身體，最有效的方式除了國安基金、公股資金護盤外，政府也該研擬明年公共或基礎建設預算，讓投資來帶動經濟成長。

面對陸美貿易戰「黑天鵝」，遠東SOGO百貨董事長黃晴雯表示，百貨零售還得面臨股市動盪、年金改革等外在情勢變化，她發現，民眾變得更精打細算，百貨業者須推出更有誠意的優惠才能打動人心；在百貨周年慶檔期開打之際，黃晴雯說「今年全台7店業績上看108億元，力拼年成長率1.8％」。

(中國時報)

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