政院狂言：重回萬點不是問題

2018年10月26日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 張理國、／台北報導

面對台股昨日大跌，行政院發言人Kolas Yotaka重申，台灣的基本面相對健康，有一天台股「重回萬點不是問題」，過渡期間，各大基金都會備戰，行政院與相關主管機關每天都在關注股匯市變動。

不過，對行政院發言人狂言台股「重回萬點不是問題」，昨日立法院財政委員會上，立委賴士葆則要財、金首長「跟長官轉達」，不要輕易對股市發言。

賴士葆說，國慶時講股市持續上萬點，馬上打臉，發言人前陣子也說很快回到上萬點，一樣被打臉，賴士葆對備詢的金管會主委顧立雄說，若不阻止長官不懂裝懂，「你會傷痕累累啦」。現在全球看法就是股市要進入熊市，「你們不能總是講那一套」。

另外為協助企業留才、促進公司治理，行政院會昨天通過《證券交易法》部分條文修正案，為了讓上市、櫃公司將庫藏股當作員工獎酬工具的辦理期限更有彈性，將公司買回庫藏股轉讓給員工及配合附認股權公司債等辦理股權轉換期限由3年延長為5年。

金管會說，這次修法重點，包括將庫藏股轉讓予員工及配合附認股權公司債、附認股權特別股、可轉換公司債、可轉換特別股或認股權憑證等辦理股權轉換期限，由3年延長為5年，並增訂持有該公司股份超過股份總額10％之股東，於公司買回期間不得賣出持股。

另外，修法也提高公開發行公司行政罰鍰上限，由新台幣240萬元提高至480萬元，並對違規情節輕微者增訂得免予處罰。

(中國時報)