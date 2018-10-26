ABA區塊鏈加速器成立 衝百億產值

亞洲區塊鏈加速器（ABA）昨集結產官學媒全方位資源，全力打造台灣成為亞洲區塊鏈第一中心。（ABA提供）

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中國時報
／台北報導

台灣首家聚焦區塊鏈的加速器「ABA亞洲區塊鏈加速器」昨舉行成立大會，預計明年底前協助孵化10家新創公司，帶動台灣區塊鏈產值達100億。明年中前會再成立數位貨幣基金與數位貨幣交易所，投資與協助這些公司交易，打造完整區塊鏈生態系。

ABA也是台灣首家獲得經濟部中小企業處核准輔助的區塊鏈加速器，根據資誠《2018全球區域鏈調查報告》，全球已有84％企業投入此領域研究。台灣行政院數位國家計畫目標更在2025年要讓國內數位產值達6.5兆元，其中區塊鏈平台技術及數位貨幣是重點。

ABA執行長潘奕彰指出，以他接觸經驗，台灣新創公司常有跨國資源不足、商業開發經驗不足、不熟悉台灣法規等問題。區塊鏈加速器目的就是專注協助這些新創發展商業模式、應用落地。

他表示，目前已有5家新創獲得該加速器青睞，台灣有三家、澳洲、韓國各一家，類型涵蓋票務、旅宿和支付系統，他們都有意將業務結合區塊鏈商業應用。

未來新公司一旦入選區塊鏈加速器輔助名單，潘奕彰說，初階段會培育3至6個月，並有導師輔導和協助串接外部資源。接下來，ABA會以數位貨幣基金投資他們，每家可能有100萬到200萬等值金額，第三階段會輔導上它們今年12月要成立的數位貨幣交易所。ABA從技術協助、行銷，法令知識的財務、稅務輔導，等於是一條龍協助。

(中國時報)

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