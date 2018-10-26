帶客戶遇見幸福 拚出金仲獎

2018年10月26日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

因生性害羞，想改變自己，而一腳踏入房仲工作的信義房屋南勢角店專案經理郭嘉倫，15年來累積成交400多間房，更是信義房屋新北中和區史上首位達年度千萬業績的超級仲介。談到如何從內向男孩蛻變為2018年金仲獎得主，他說，想到還有客戶需要服務，就會不斷努力，這也許就是他的使命。

觀光系畢業的郭嘉倫，為了學習人際互動，退伍後決定從事業務工作，並在2004年加入信義房屋。他回想剛入行時，曾在電訪、陌生開發上受挫，於是轉念決定「走出去」、拜訪一個又一個社區，「我運氣算蠻好的」，遇到一位親切的管理員介紹他社區中想賣房的住戶，郭嘉倫憑著初生之犢的拚勁和信義房屋的團隊力量，獲得客戶信任，短短3、4天就成交。

第一次成交的經驗，讓郭嘉倫喜歡用雙腳親自把案件「跑出來」，也因此遇到有緣客戶，在自己成交後，又陸續介紹了18個客戶給他。郭嘉倫深得客戶信任，更樂於為服務客戶而接受各種挑戰，他曾因客戶一個請託，就親至高雄接案，他不但從未喊累，更感謝這些機緣給他更多學習機會，也成了職涯中難忘經驗。

巨蟹座的郭嘉倫認為除觀察入微、善解人意外，要成為好房仲，絕對需要「看房子」的經驗累積，「腦海中有一千間房，和一百間房，介紹案件的力道完全不同」。

入行15年，郭嘉倫坦言總有遇到低潮的時候，也曾想過換工作，但說也奇妙，每次當他有這樣的念頭，就出現客戶需要服務，他笑說，這也許就是他和房仲業不解的緣分吧。

當他還是個菜鳥時，每天下班回到家，仍打開電腦看各種案件、找客戶，父母都擔心他做不久，「但想到有客戶需要我，就會繼續撐下去」，5000多個在信義的日子，郭嘉倫帶著「帶客戶和幸福相遇」的使命感不斷努力，也創造了自己無可取代的價值。

(中國時報)