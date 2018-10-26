LPGA》獵鷹好兆頭 徐薇淩並列第4

2018年10月26日 04:11 中國時報 廖德修 ／桃園報導 ／桃園報導

英格蘭女將夏朵芙將球從沙坑打上果嶺，以低於標準桿7桿的成績暫居第一。（季志翔攝）

裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽

裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽昨於大溪高爾夫俱樂部開打，首日天氣相當理想，陽光不時露臉，風勢也不大。單獨領先的是英格蘭的夏朵芙，她打出65桿（-7），而美國的科達、韓國姜海智同為67桿（-5）並列第2；台灣女將徐薇淩表現亦佳，打出68桿（-4）與其他4位選手並列第4位。

美韓女將出色 暫第2

英格蘭的夏朵芙從第10洞出發，在第10、第11、第13、第15、第2、第7、第9洞先後抓下小鳥（低於標準桿1桿），沒有吞下柏忌，以後來居上之姿躍居領先，且與並列第2的選手已有領先2桿的優勢。夏朵芙表示，首回合的表現非常好，每個環節都能掌握得很到位，頻頻抓鳥的關鍵就是把球打上果嶺時大都已靠近洞口，推桿時就極少失手。她的近況相當好，上周的比賽第3回合曾有一桿進洞的驚人紀錄。

韓國女將姜海智的表現也很出色，18洞也都沒有出現柏忌（高於標準桿1桿），抓下5隻小鳥，穩扎穩打，最後以67桿結束第1回合。年僅20歲的美國女將科達表現神勇，全場抓下1鷹4鳥，可惜吞下1柏忌，以67桿並列第2。

劉依貞侯羽薔 起步佳

首日台灣女將表現也還不錯，並以徐薇凌最佳，她繳出68桿，與韓國的李晶恩、柳簫然，泰國的莫瑞雅．茱塔努岡，以及美國的艾莉．麥當勞，一共5人並列第4位。

徐薇淩在第3、第5、第14洞各抓下一隻小鳥，更在第6洞抓下一隻老鷹（低於標準桿2桿），一度以-5桿並列領先。而在推進老鷹推桿時，她更在果嶺上興奮得振臂歡呼！可惜到了第15洞她卻打出柏忌，花掉1桿，也被其他選手追上或超越。

其他國內選手，劉依貞打出69桿（-3）並列第9，僅次於徐薇淩。再來是業餘選手侯羽薔的70桿（-2），並列第13，另一業餘選手吳佳晏則打出72桿平標準桿，並列第35。老將反而都沒有打好，盧曉晴74桿（+2）並列第50，曾雅妮、龔怡萍都是75桿（+3）並列第59，只能期待接下來的三天急起直追了。

(中國時報)