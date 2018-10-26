LPGA》相信自己 徐薇淩朝高峰邁進

2018年10月26日 04:11 中國時報 廖德修 ／桃園報導 ／桃園報導

裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽首日天氣穩定，很適合選手們揮桿競技，國內女將中以徐薇淩的並列第4位最佳，昨役她除了繳出低於標準桿4桿的68桿佳績，更在第6洞抓下一隻「老鷹」（-2桿），並且和桿弟開心地擊掌慶祝！

徐薇淩去年在裙襬搖搖LPGA台灣賽回到國內舉辦時，四天打完是以並列10名作收，也是表現最佳的台灣選手。昨天首回合又抓下1隻老鷹、3隻小鳥，可惜後來出現1個柏忌，不然名次會更好，但仍是昨天表現最好的地主選手。

賽後徐薇淩表示：「今天的比賽算是穩紮穩打，也很幸運重要的推桿能夠推進，尤其第6洞第3桿距離洞口大約100碼，推桿後就看到球一路滾進洞裡，真的很開心！這應該是我加入LPGA比賽之後，除了開球以外打得最遠的一桿。」

徐薇淩並且說，抓下那隻老鷹後，成績已到了低於標準桿4桿，並且躍居領先群中。不過卻開始出現一些負面情緒，以致未能趁著抓下老鷹的氣勢，一股作氣繼續再抓下小鳥，把桿數再往下壓低，至於第15洞的柏忌，就是自己單純的一次失誤，不然成績會更好。

徐薇淩總結的自己這一陣子的表現說，今年大致上來看已算是成績相當不錯的一年，堪稱挑戰LPGA四年以來最佳。她信心滿滿說，「雖然一整年的表現仍有起伏，但今天的比賽我已有能力擊敗世界前十、甚至世界前五的好手，整體來說算很滿意。」

對於接下來的三回合她也會全力以赴，先尋求突破去年的名次；無論如何，能與世界級名將一較高下已經很難可貴。

(中國時報)