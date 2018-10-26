LPGA》小將成績驚豔 壓過老大姊

2018年10月26日 04:11 中國時報 廖德修 ／桃園報導 ／桃園報導

業餘好手侯羽薔以低於標準桿二桿的成績並列第13。（季志翔攝）

裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽昨日在大溪高爾夫俱樂部開打，首日台灣女將反而以年輕和業餘選手表現比較突出；去年並列第10位作收的徐薇淩一馬當先，以68桿並列第4位，有機會更上一層樓。

徐薇淩信心十足表示，以前能夠交出不錯的成績已經很開心，現在竟能夠打到第4、第5名，躍居領先群。希望自己能夠繼續保持，接下來3回合穩住陣腳，要為這項在國內舉辦的難得賽事留下最佳名次。

另一位職業女將劉依貞打出69桿（-3）並列第9，國內選手中僅次於徐薇淩。劉依貞表示，球技上並沒有太多問題，主要還是心態與球場上的情緒控制，她說：「最近看了不少關於高爾夫或情緒管理的書籍，對我幫助蠻多的，目前在看的是高爾夫學院『Vision 54』出版的英文書《Be A Player》（成為一個球員）。」

她強調，雖然讀原文書很吃力，但是從中學到球場策略，以及按照自己的打球方式來擬定比賽策略，「真的非常受用！」

談到自己首回合的表現，劉依貞分析，好的不用再說，壞的地方如吞柏忌的第13洞本來就不好打，如果能保par最好，打出柏忌也在能接受的範圍，她說：「這座球場感覺第8、12、13、16洞都不好打，練習賽的時候就吃了不少苦頭，例如第16洞就4次把球打下水。」

除了徐薇淩、劉依貞表現佳，業餘小將侯羽薔也繳出70桿的成績（-2），並列第13；吳佳晏72桿平標準桿、並列第35，也把幾位老大姊比下去。

至於在LPGA成名最早的龔怡萍與前球后曾雅妮都打出75桿、並列第59。近年揚名日本女子職業高球巡迴賽的盧曉晴則打出74桿、並列第50名。

盧曉晴表示，首回合失誤過多，推桿也不理想，果嶺的速度比預料中快，以致錯失許多機會。而曾雅妮的推桿不佳的老問題也沒有改善，雖能順利攻上果嶺，推桿卻失手，最後信心大失，雖抓到3鳥、卻苦吞6柏忌，損失不貲！

(中國時報)