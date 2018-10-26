LPGA》大會貼心慶生 女將們好驚喜

2018年10月26日 04:11 中國時報 廖德修 ／桃園報導 ／桃園報導

裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽的主辦單位裙襬搖搖高爾夫基金會相當貼心，每年都會為在比賽期間過生日的女將慶生。像昨天就特別為美國選手艾莉．麥當勞、康梅根，韓國的李美林與台灣小將盧昕妤慶生，贈送蛋糕與精美的茶葉禮盒；使得比賽除了激烈的競爭外又多了幾分溫馨，而選手們對於大會的細心安排也相當開心！

其中台灣業餘小將盧昕妤今年才16歲，她的生日是在本周內，因此大會選在昨天為她慶生。她是裙襬搖搖高爾夫基金會長期培育的選手，上個月底才在國內女子巡迴賽中的建大輪胎公開賽贏得職業、業餘組雙料冠軍，潛力頗被看好。

盧昕妤表示，她是首次在比賽中過生日，很感謝大會這麼貼心的安排，首日她以高於標準桿3桿的75桿繳卡，並列第59，成績差強人意。但她覺得能夠代表台灣在LPGA出賽已經很榮幸，也期盼包括自己在內的國內選手都能再接再厲，在接下來的3天比賽打出好成績。

此外，美國選手艾莉．麥當勞今年是轉職業的第3年，昨天是其26歲生日。目前她世界排名第91，職業生涯尚未奪冠；但昨天她打出68桿（-4）並列第4，保持在領先群內，算是送給自己不錯的生日禮物，接下來也有機會問鼎生涯首冠。

韓國的李美林世界排名第60，生涯擁有3座冠軍，昨天是她28歲生日。身高僅155公分的康梅根今年21歲，雙親來自寮國，其實她的生日是23日，也就是大會歡迎晚宴當天，因為是在本周內，所以昨天大會幫她補慶生。

(中國時報)