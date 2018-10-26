AI崛起 熱門醫療科別重洗牌

2018年10月26日 04:11 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 陳志祥、／台北報導

賴彥君保證，放射科醫師不但不會因AI的崛起而失業，未來醫療更需要影像醫學輔助，有子女要唸醫學就鼓勵選擇放射科絕不會錯！（鄧博仁攝）

謝建興表示未來影像醫學、眼科、麻醉與皮膚科醫師，最容易被AI取代。（鄧博仁攝）

醫療大未來論壇

前言：近年在AI人工智慧、Big Data大數據等資訊網路技術的快速發展下，醫療照護領域日新月異，改變了現代人的日常生活，未來的醫療將超越目前的想像。中國時報長期關注台灣即將面臨的高齡海嘯危機，特別規劃「醫療大未來論壇」，邀請產、官、學界，從醫療產業現況、法規、個人醫療保險規劃等面向，為民眾解析其所帶來的深遠影響。

人工智慧AI、大數據Big Data對人類生活產生全面的影響，也威脅著白袍醫師的飯碗。元智大學工程學院院長謝建興指出，現在醫師最沒意願的是內、外、婦、兒及急診五大科，最愛的是皮膚科及眼科等五官科，但根據國外的研究，AI透過學習，未來影像醫學、眼科、麻醉與皮膚科醫師，最容易被AI取代，AI的掘起，將使得醫療熱門科別重新洗牌，也引導醫療行為的改變。

少於1秒可做的 電腦代勞

謝建興昨日專題演講「AI與BIG DATA在重症監護醫學的應用」，他分析AI由從人腦發展而來，跟人腦一樣，可以感測環境、傳遞訊息；而以往人的記憶隨會著年紀會漸漸忘記，能夠記住的不多，現在電腦運用方便，使得要忘記東西變得很難，反而變得容易記住，這就是大數據所要表達的重要概念。

「如果要做一件事，小於一秒可以做的，電腦可以取代你。」

謝建興引用史丹佛教授ANDREW NG的說法，AI透過不斷的學習，像是影像醫學的判讀、眼睛視網膜及皮膚的疾病鑑別，將成為AI的強項，而根據國外研究，藉由AI測量腦波可得知麻醉深度，不再倚賴麻醉師。

目前國外已有諸多關於AI用於醫療的相關研究，在英國劍橋大學電腦中建立有很多資料，發現自主神經系統好的人，較不易跌倒，而他自己也研究發現，人臨終前會經過「自主神經風爆」，血壓及心跳會突然飆高，之後即通向死亡，也就是大家所說的「迴光返照」，有機會運用於器官捐贈時機的掌握。

賴彥君：AI難取代影像醫學

針對影像醫學可能被AI取代，亞東醫院影像醫學科主任賴彥君表示，AI發展初需要放射科醫師協助建構，尤其需要對AI有興趣的大量新血輪去合作開發，AI也會犯錯，他不認為AI能全面取代影像醫學。不過，不可否認，AI對特定的疾病表現比人類還好，將來在某一些難治疾病可以透過AI協助找到更好的答案，而在大量檢查時，人工智慧可幫忙放射科醫師減少錯誤。

健保署企劃組副組長王復中表示，AI運用於醫療行為的醫療法規，尚需進一步的討論，目前亦未成形，但AI可做為輔助醫療，但醫療相關單位已在做準備，面對AI未來對醫療所帶來的挑戰。

(中國時報)