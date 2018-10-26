手握樂齡3帳戶 樂迎幸福未來

2018年10月26日 04:11 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

台灣面臨「高齡化、少子化、低利率」環境，未來民眾最擔心「錢不夠、不健康與拖累家人」，南山人壽產品發展暨精算副總經理陳維新25日表示，退休帳戶、醫療帳戶與長照帳戶是民眾面對未來不可或缺的三本帳戶，運用保險科技可精準掌握保障與缺口，再依照不同人生階段、家庭狀況與收入及醫療品質期望，提供客製化建議，做好長照資源規畫，就可以樂迎幸福大未來。

陳維新昨日專題演講「善用保險規畫一起樂齡共老」，他分析人口紅利的流失，到了2025年國內僅3.4名工作人口養1名老人，及早為老年做規畫更顯重要；有近7成國人認為依靠政府退休金不夠，但只有4成國人規畫退休金。老年生活必然有長照、重疾與癌症、住院手術等醫療保障需求，民眾可以透過退休帳戶、醫療帳戶與長照帳戶的「樂齡3帳戶」及早做好準備。

陳維新表示，退休帳戶指的是長期穩定金流以支應退休生活費，可運用創新還本金自由選利變保險與目標到期基金投資型保單，達成月領5萬元額度；醫療帳戶指的是醫療自費有給付，就像一把傘在下雨時候可以發揮作用，至少也要400萬元才安心。依衛福部統計，國人平均每人每年醫療費4萬6219元，以國人平均壽命80.4年計算，每人一生所需醫療費高達372萬元。

至於長照帳戶至少需要500萬元保障內容，才能足夠支應看護、長期照顧費用，讓自己獲得有尊嚴的照護到終老，由家人照顧需要2萬元、由看護照顧也要3萬元、住機構由專人照顧更要4萬元。但根據壽險業調查，目前國人投保商業長期照顧險的人數偏低，投保率近3％。如果有預算考量，建議預算充足者投保「終身型」，預算有限者可投保「定期險」搭配部分「終身型」。

(中國時報)