大數據 強化健康管理 減少醫療浪費

2018年10月26日 04:11 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

（鄧博仁攝）

台灣老年人口比率目前已達14％，8年後更高達24％，衛福部次長薛瑞元表示，銀髮族除了身體保健之外，醫療也很重要，包括診斷、治療及照顧，在AI人工智慧及大數據如火如茶的發展下，未來醫療模式會有很大的改變。

薛瑞元以現行擁有龐大資料庫的「健保雲端醫療系統平台」及「健康存摺」為例，就是政府運用大數據增進民眾自我健康及抑制醫療浪費的管理上，還可延伸進行醫療審查，節省審查人力。

健保署企劃組副組長王復中也表示，國人就醫有時候不會在同一家醫院，病歷也就分散在各醫院，前一家醫院醫師開的藥，後一家醫院醫師並不知道，就可能產生醫療風險及藥物浪費，健保署建置雲端醫療系統平台，不僅用藥，檢驗影像等相關資料也都上傳，以利醫療院所為民眾進行整合醫療照顧，而雲端醫療系統實施後，一年已為健保節省12億元的重複用藥浪費。

資料是大數據的靈魂，王復中指出，醫界申報上傳健保資料庫的資料，除了醫療院所之外，民眾也用的到，也就是健保署推動的健康存摺，人的記憶有限，有時候前一年才做過的檢查或是看過的病，可能就不是很確定，健康存摺上面有民眾近年的就醫資料及檢查記錄，可供民眾下載，並方便與醫師討論，為自己做進一步的健康管理。

不僅是資料下載，健康存摺亦掛有加值APP，例如每日可以在家進行血壓、血糖量測，並將數值上傳相關照護網站，以監控自己的血壓及血糖狀態，回診時也可以將量測記錄提供給醫師，有助醫師準確掌病患身體狀況。

為了讓健康存摺更可以方便下載，王復中表示，在李伯璋署長的推動下，現在健康存摺已可以使用手機下載，不用受限於讀卡機，他並透露，健康存摺現在正在規劃照顧者資料共享，即父母可以透過健康存摺的下載，知道自己小朋友的狀況，而子女在父母同意的前提下，也可以透過這樣的資料共享掌握瞭解父母的健康狀況，最快今年底即可上路實施。

(中國時報)