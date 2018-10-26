健保資料庫 適度開放 有助規畫長照險

2018年10月26日 04:11 中國時報 魏怡嘉 、陳志祥／台北報導 、陳志祥／台北報導

健保擁有國內民眾相當龐大而完整的資料庫，但無法與產業界所銜接所引用，南山人壽副總陳維新表示，目前業界長照商品及老人健康險，因手邊資料較少，能規畫的有限，如果在資安許可下，希望可以開放資料給業者。健保署官員則回應表示，不久過後，會有突破性的做法，有機會提供去識別化的資料，適度開放予業者做大數據分析。

陳維新指出，保險商品定價來自大數法則，保險公司願意以合理價格提供創新商品，但往往因數據資料不足而產生困難，以現行健康促進設計的健康險為例，現在只能以3-5年內無保險理賠可以提供保費折減，如果未來可以結合健保資料，就可以設計擴展到3-5年內沒有健保就醫記錄，顯示保戶更健康，可以再給予一定的保費折減，也間接鼓勵減少醫療資源的濫用，希望健保大數據共享，可以擴展到產業界。

健保署企劃組副組長王復中表示，在資料保護與促進產業之間，如何找到平衡的確是兩難，過去健保資料並非完全沒有對外開放，但多以學術研究為主，目前已協助發表1000多篇研究文章，健保資料對學界的貢獻是有的。

王復中指出，健保署知道產業界的需求，不需太久的時間，最近健保署會有突破性的做法，會開放去識別化的資料，或是有些資料完全沒有個資問題，會適度開放供業界下載使用，以利用於大數據分析，促進產學研究。

昨天參與論壇的現場觀眾也踴躍提問，包括病患不希望重覆做檢驗、浪費醫療資源，但有時會對前手檢驗的醫生不信任。亞東醫院影像醫學科主任賴彥君表示，台灣醫療水準絕對是全世界最先進，試想有那個國家可以像台灣這樣，連續兩天至不同醫學中心接受診治，因此也請大家相信醫師專業，絕對不會做無謂重覆檢驗、浪費醫療資源。

(中國時報)