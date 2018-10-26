調味粉退泰國 21kg海洛因露餡

2018年10月26日 04:11 中國時報 林郁平 、 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

近年查獲毒郵包案件

泰國司法部肅毒委員會（ONCB）22日發現一批從台灣退運回來的調味粉包內，竟是海洛因毒品，經清點共有30包，每包700公克，總重21公斤，市價逾億元。刑事局駐泰聯絡官獲報後，立刻與泰警合作展開追查，發現寄件者疑是台灣人，但早已離開清萊不知去向，調查局昨也指示駐泰法務祕書積極查處。

5月就寄出 疑台人送件

警方調查，這批包裹係今年5月7日從泰國清萊郵局寄出，收件地址以英文書寫，要寄到台中，但是因地址有誤，郵局查無收件人，遂在7月13日將包裹退回給泰國。

沒想到，這批暗藏毒品的調味粉包在流浪各地和漂洋過海後，又在泰國海關及郵局躺了3個月，直到日前才被查出。

駐泰聯絡官前天將情資回報刑事局，並且與泰警合作展開調查，依寄件者留下的資料，研判可能是台籍人士，但該人已在9月離開清萊地區，寄件地址也已2個多月無人居住，將再追查其下落。

儘管刑事局已與泰警聯繫合作，不過，因為調查局長期與泰國司法部肅毒委員會有合作模式，該肅毒委員會也洽請調查局駐泰法務祕書聯繫，昨天下午，雙方曾進行情資彙整，並擬訂雙方共同追查方針與步驟，由泰國方面清查毒品源頭，如果追查過程中獲得台灣方面販毒集團的情資，將同步偵辦。

警調介入 泰司法部重視

調查局指出，這件毒品郵件寄到台灣時並沒有接獲情資，泰方也沒有相關情資交流，初步研判，以往跨國販毒走私集團大部分會先以少量毒品利用郵包走私闖關測試，如未被查獲才再大量走私，以此次被退回的毒郵包重達21公斤確屬罕見。

不過，相關單位懷疑在泰國的寄毒品包的上游，可能是用英文誤寫了地址，才會搞出大烏龍，讓台灣收件者未拿到毒品，並在失風後逃逸無蹤，甚至擔心遭滅口，已就台中可能的收件地址及收件者進行調查，追查該集團。

(中國時報)