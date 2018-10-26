防戴奧辛大閘蟹 擬在陸先驗

友善列印
中國時報
／綜合報導

大陸業者「喬艾舶國際企業有限公司」及「侑豐企業有限公司」遭查獲偷賣未完成檢驗的大閘蟹，並被檢出戴奧辛。檢調扣除現場查扣的7噸大閘蟹，仍有約7噸流入市面，目前已追回4噸，主要流入基隆崁仔頂漁市場，仍有1.5噸流向不明，基隆地檢署前晚將業者郭秋宏諭令50萬交保，擴大追查流向。

檢方指出，郭秋宏係向「喬艾舶」借牌，經手從大陸安徽、江西進口大批不合格大閘蟹，並非實際負責人。前天除傳訊郭之外，另傳1名證人、3名嫌疑人到案說明，訊後請回。

此外，衛福部食藥署表示，這次驗出史上最多含戴奧辛大閘蟹，為防止一再發生，將繼去年10月我方加驗戴奧辛後，研擬未來大陸大閘蟹進口前，也須先在對岸驗過戴奧辛，否則不予進口，盼透過雙重檢驗，增加國人對食安的信心。

食藥署指出，原對大陸大閘蟹有許多規範，包含來源必須來自31家合格養殖場，以及必須要檢附相關的檢驗報告，但一直以來都沒有要求陸方檢驗戴奧辛，經這幾次事件後，有必要加驗戴奧辛，若不配合該養殖場將除名。

不過，像這次業者簽下「具結放行」卻偷跑的事件，不是第一樁，2015年也曾有過「爭鮮偷跑」，等於有法卻難以遏止黑心業者。

檢調會同海巡署前往「大海瀅」、「喬艾舶」、「侑豐」等公司位於宜蘭、新北市的切結存放地點，發現3間公司的報關總重量與現場庫存不相符，總計應有近15噸大閘蟹，但當場只查扣到7噸，剩下約7噸多已流入市面。

檢調發現有毒大閘蟹主要被賣到基隆崁仔頂漁市場及桃園冷凍倉庫，檢察官昨凌晨前往崁仔頂漁市場，但只追回30公斤，剩餘約2噸有毒大閘蟹熱銷一空，桃園倉庫存的4噸大閘蟹則尚未售出，目前已經追回，仍有1.5噸流向不明。

(中國時報)

調味粉退泰國 21kg海洛因露餡 新聞透視－邊境管制破功 重擊安…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。