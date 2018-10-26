防戴奧辛大閘蟹 擬在陸先驗

2018年10月26日 04:11 中國時報 李怡萱 、 鄭郁蓁 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸業者「喬艾舶國際企業有限公司」及「侑豐企業有限公司」遭查獲偷賣未完成檢驗的大閘蟹，並被檢出戴奧辛。檢調扣除現場查扣的7噸大閘蟹，仍有約7噸流入市面，目前已追回4噸，主要流入基隆崁仔頂漁市場，仍有1.5噸流向不明，基隆地檢署前晚將業者郭秋宏諭令50萬交保，擴大追查流向。

檢方指出，郭秋宏係向「喬艾舶」借牌，經手從大陸安徽、江西進口大批不合格大閘蟹，並非實際負責人。前天除傳訊郭之外，另傳1名證人、3名嫌疑人到案說明，訊後請回。

此外，衛福部食藥署表示，這次驗出史上最多含戴奧辛大閘蟹，為防止一再發生，將繼去年10月我方加驗戴奧辛後，研擬未來大陸大閘蟹進口前，也須先在對岸驗過戴奧辛，否則不予進口，盼透過雙重檢驗，增加國人對食安的信心。

食藥署指出，原對大陸大閘蟹有許多規範，包含來源必須來自31家合格養殖場，以及必須要檢附相關的檢驗報告，但一直以來都沒有要求陸方檢驗戴奧辛，經這幾次事件後，有必要加驗戴奧辛，若不配合該養殖場將除名。

不過，像這次業者簽下「具結放行」卻偷跑的事件，不是第一樁，2015年也曾有過「爭鮮偷跑」，等於有法卻難以遏止黑心業者。

檢調會同海巡署前往「大海瀅」、「喬艾舶」、「侑豐」等公司位於宜蘭、新北市的切結存放地點，發現3間公司的報關總重量與現場庫存不相符，總計應有近15噸大閘蟹，但當場只查扣到7噸，剩下約7噸多已流入市面。

檢調發現有毒大閘蟹主要被賣到基隆崁仔頂漁市場及桃園冷凍倉庫，檢察官昨凌晨前往崁仔頂漁市場，但只追回30公斤，剩餘約2噸有毒大閘蟹熱銷一空，桃園倉庫存的4噸大閘蟹則尚未售出，目前已經追回，仍有1.5噸流向不明。

(中國時報)