新聞透視－邊境管制破功 重擊安居緝毒

2018年10月26日 04:11 中國時報 林郁平

緝毒被政府列為當前治安重點工作，但一批來自泰國、暗藏上億元海洛因的毒包裹卻輕易入關，甚至在國內停留2個月都無人察覺異狀，若非查無收件人退運回泰，該批毒品恐已流入市面，顯然邊境管制已破功。

刑事局近年強力要求基層員警查獲毒品，必須再繼續向上溯源，擴大偵辦毒品來源。這種作法也收到一定成效，警方從鎖定疑似走私毒品嫌犯、加強註檢下，去年至今已查獲29件毒包裹走私案，其中，又以來自北美、荷蘭共占15件最多。

此外，警方依歷次查獲毒品走私貨物的申報進口品名、包裝外觀、態樣、Ｘ光機顯示特徵等，建立圖檔進行分析，針對這類貨物加強複檢比率、提升安檢強度，以杜絕毒品闖關轉運。

警方發現，以衣物、食品、雜貨申報品名最有可能夾藏毒品，海洛因、安非他命、K他命及新興毒品以來自香港、大陸、馬來西亞、泰國等東南亞國家最多，大麻則以美、加等歐美國家較多。

松山分關郵務課今年1至7月，在無密報情況下，也查獲45件寄自荷蘭、加拿大、南非、日本、美國、德國等地區的毒郵包或函件，內夾藏大麻花、大麻種子、毒郵票、K他命、FM2等毒品，重量逾32公斤，比去年增加了3.5倍，可見郵寄包裹成為走私毒品主要管道。

但是，以目前邊境檢查的海關及航警人力，面對日益增多的包裹，想要透過緝毒犬和機器檢查，實在是「不可能的任務」，且在各單位無法統合戰力情況下，就像此次泰國毒包裹成功闖關案，重重打了安居緝毒專案一巴掌。

(中國時報)