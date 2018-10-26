醋男狠殺女友 抄佛經判無期

2018年10月26日 04:11 中國時報 許哲媛／新北報導

男子李國琳，今年3月不滿同居的陳姓女友和前男友聯絡，持菜刀往女友頸部、頭部劈砍致死，還打給119謊稱殉情，新北地院審理後認為，李曾表示要向被害人上香道歉，還抄佛經要迴向給被害人，非完全泯滅良性，25日依殺人罪，將陳判處無期徒刑，褫奪公權終身。全案可上訴。

今年3月17日凌晨2時許，45歲李國琳撞見50歲陳姓女友和前男友在公園內喝酒談心，醋勁大發要求陳女馬上回家遭拒，當場失控怒吼還摔酒瓶、動手賞女友巴掌，獨自返回住處後，原企圖開瓦斯輕生，被陳女父親阻止。

等到陳女回到住處，李男瘋狂質問「為何喝到三更半夜才回來？」、「是不是不要我了？」等話，並抓狂持菜刀、西瓜刀往女友頭部、頸部胡亂劈砍，直到女友倒在血泊中，他便拿刀自殘，撥打119報案並謊稱殉情。

檢方偵查時，李男仍否認殺人，辯稱當時遭土狗攻擊，原想持刀反擊，不慎誤傷女友，遭檢方斥責毫無悔意。

法院審理認為，李攻擊女友頸部多達3次，有致人於死之意，為預謀殺人，犯罪手段凶殘還謊稱兩人殉情企圖誤導，但考量李曾表示希望向被害人上香道歉，羈押在台北看守所時也曾抄佛經，希望透過家屬燒給陳女，加上沒有前科，判處無期徒刑。

(中國時報)