女直播主賺錢 供軟飯男買毒

洪姓女直播主認識大他16歲的販毒男友，賺的錢都讓男子買毒、販毒，連自己也染有毒癮，警方獲報前往查緝。（曹明正翻攝）

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中國時報
曹明正／高雄報導

洪姓女直播主因吸毒認識綽號「標哥」陳姓男子，後來同居在屏東，男方靠著女友直播收入買毒販毒，高巿警刑大科偵隊獲報前往逮人，發現洪女雖身材姣好，但直播人氣不高，收入有限，另查獲林姓藥腳林姓通緝犯，起出改造手槍1把，並發現1袋「警察武器保養工具包」，訊後分依毒品、槍砲罪送辦。

警方7月獲報，指綽號「標哥」男子在高雄、屏東一帶販毒，並以Line、微信做為通聯工具，後來循線查出對方真實身分為有毒品前科的44歲陳男，幾個月前他與小16歲的洪姓女直播主交往，兩人同居在屏東巿區。

警方見時機成熟前往抓人，當場在2人房內查獲安非他命殘渣、吸食器、包裝袋等物。洪女留著烏黑秀髮、身材姣好，據了解，因染上毒品惡習，為買毒認識陳男，男方見她頗具姿色，以供毒方式交往，2人一拍即合，還進一步同居，不過被警方問到2人的關係時，雙方均否認是以毒品控制。

警方透露，陳男一開始供毒給洪女，但實際上毒品的量不多，也沒有穩定工作，同居後反而都靠女方在直播平台賺錢，但女方人氣不高，每月收入從幾千元到幾萬元不等，所得大部分都讓陳男花在買毒上，多的就拿去販毒。

警方隨後也在屏東逮捕35歲林姓藥腳，住處查獲改造手槍1把，還有1袋「警察武器保養工具包」，林過去曾當詐騙集團車手遭通緝，他供稱槍彈都是在臉書購買，連保養工具包也在網路上買到，全案由警方擴大追查中。

(中國時報)

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