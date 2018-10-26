醫美申訴 等5個月沒下文

民眾李小姐（右二）花7萬元買醫美課程，只使用不到1成診所就倒閉，向北市府投訴5個月都沒下文，甚至還要李小姐自行與業者協調，求助無門只好跟議員王鴻薇（左二）陳情。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導

李小姐購買7萬元醫美課程，用不到1成，診所無預警倒閉，她跟市府申訴，經過5個月都沒有下文，轉向議員王鴻薇陳情，發現有23位市民受害，卻僅1件協商，其餘只要消費者自行與業者協調，王鴻薇痛批柯市府消極、擺爛，簡直是麻痺了。對此，北市衛生局澄清，已找到執業醫師，絕無消極。

議員炮轟 消極擺爛

李小姐與2名被害人昨在王鴻薇陪同下出面，李女花了7萬7500元購買亞洲醫美時尚診所課程和產品，還用不到1成，診所竟突然倒閉，今年5月向市府投訴，衛生局告訴她去找業者協調，結果官員也不願透露業者名字，讓她想不通該怎麼辦，求助無門。

李小姐說，等了3個月沒消息，9月底又向市府申訴，盼政府主持公道，但至今市府仍消極處理，氣得找上王鴻薇陳情。

衛局澄清 正要協商

王鴻薇調閱資料發現，總共有23位民眾向市府陳情，其中更只有1件開協調會，她抨擊衛生局擺爛，天兵般的要被害人自立救濟找負責人，但人在哪？事發後市府態度消極不保護消費者，卻保護捲款潛逃的人，根本在包庇不法業者。

她指出，北市醫美申訴案件，近4年來逐年攀升，2015年49件、2016年63件、去年有85件，今年至9月底已經有96件，恐怕還有更多沒有陳情的案件。

對此，衛生局副局長陳正誠出面駁斥消極，他說，李小姐9月10日投訴時隨即展開調查，9月28日就找到倒閉診所的執業醫師，將介入協商。不過，王鴻薇不滿炮轟卸責，市府法務局早在5月獲報，衛生局到底做了什麼？9月才找到人，她要求衛生局1個月內啟動協調機制保障受害消費者。

(中國時報)

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