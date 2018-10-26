萬金石馬拉松 林明禎勁辣代言

2018年10月26日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

2019萬金石馬拉松開幕活動25日在新北市民廣場舉行，活動代言人林明禎（左四）、國內路跑好手蔣介文（右四）、亞運女排「微笑隊長」蕭湘凌（右二）、運動型男Elmo戴家昀（左二）及混血美女跑者雷理莎（右三）等人皆出席開幕活動。（譚宇哲攝）

2019萬金石馬拉松將於明年3月17日登場，開幕活動25日在新北市民廣場舉行，馬來西亞籍歌手林明禎身穿藍色跑衣現身為活動代言，現場來一段走秀，展現運動時尚及姣好身材，吸引全場目光。

台灣之美 全球跑者共享

萬金石馬拉松是全台唯一榮獲國際田徑總會認證的銀標賽事，因應今年邁入第17屆，主題設為「#17來WAN」，取諧音梗邀請民眾一起來玩，主視覺設計則以賽事沿途的山海風景做為基底，女王頭內填入海面波光意象，結合書法字體揮灑「萬金石」3字，呼應萬中選一的磅礡氣勢。

新北市長朱立倫昨出席萬金石馬拉松開幕記者會表示，萬金石馬已成為國內外路跑愛好者的指標，2019年賽事報名總人數達1萬9397人，共計抽出萬人參賽，希望透過運動推廣，讓全世界的跑者看見台灣人情景色之美。

開幕活動中，國內馬拉松好手「黑色閃電」蔣介文、亞運女排代表「微笑隊長」蕭湘凌、運動型男Elmo戴家昀、及法日混血美女跑者雷理莎等運動名人皆到場走秀，現場星光雲集。

闢訓練營 打造個人計畫

其中，擁有E罩杯好身材的林明禎更是全場鎂光燈焦點，今年接棒萬金石馬拉松代言人，穿上新出爐的藍色跑衣出場走秀，林明禎說，穿上跑衣頓時有變專業的感覺，自己平常健身前都有習慣先慢跑，結束後再快跑，希望明年3月17日可以一邊看風景，一邊跟大家一起跑。

新北市體育處表示，2019新北市萬金石馬拉松昨天已在律師見證下公開抽出參賽者，報名者已至活動官網查詢抽籤結果。

另外，今年特別在報名系統結合套裝旅遊專區，藉由馬拉松邀請民眾來趟北海岸運動觀光之旅，還有為跑者打造專屬測5000公尺活動及訓練營計畫，萬金石馬拉松專屬周邊商品也同步於「pb+好物商城」獨家限量預購，相關訊息可上新北市萬金石馬拉松官方網站及臉書粉絲團查詢。

(中國時報)