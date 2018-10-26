國民黨轟綠說謊 民進黨反嗆回去用功

2018年10月26日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣政府25日晚間舉行「鐵路高架化暨優先新建地下停車場說明會」，縣長魏明谷表示，將提供288汽車席位、508機車席位。（吳敏菁攝）

選戰逼近，重大建設再成藍綠攻防議題！彰化縣政府25日晚在彰化後火車站舉行「彰化市鐵路高架化暨優先新建後站地下停車場說明會」，上午彰化縣議會國民黨團率先炮轟國發會排定的高架化審定程序都延期了，「行政怠惰」還有什麼臉開說明會！綠營駁斥，重大工程有一定程序，請回去好好用功。

高架化延期 開什麼說明會

縣府說明鐵路高架後，騰空路廊透過都市更新整體開發；周圍規畫車站縣政特區，新建立體多目標使用建築物，將停車場、公車轉運站及高架化車站整合，9月3日已開始辦理特區的先期規畫。

魏明谷表示，後站廣場用地優先新建地下停車場，提供288個汽車位、508機車位，平面層並將改建後站廣場。縣府工務處指出，經費已獲前瞻核定補助3.7億元，正辦理設計招標，預計明年下半年動工。

縣議會國民黨團曹嘉豪、張東正、顧黃水花、白玉如和議員候選人溫芝樺等，上午率先開火，抨擊國發會排定18日審查彰化鐵路高架化都取消了，連可行性評估都還沒開始，就說經費都已爭取到？

程序有一定 請先搞懂再說

藍營說完紛紛舉出事先準備「說謊」海報，並揉成一團丟到地上，指責與其花時間辦說明會，不如趕快補齊資料，不讓人家等到睡著了！

魏明谷競選總部表示，魏明谷上任後立即啟動彰化市鐵路高架化修正作業，重大建設的推動需經可行性評估、綜合規畫、環境影響評估或都市計畫等法定程序，正加速進行中，國民黨若還不懂公共工程程序，請回去好好用功，不要再散布錯誤資訊。

(中國時報)