蕭轟內政部 涂拜廟黃忙固票

2018年10月26日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

尋求連任的嘉義市長涂醒哲（上圖）請假未出席議會，到城隍廟拜拜為普悠瑪事件受難者祈福。議長蕭淑麗（右下圖）批內政部為了輔選涂，違反行政中立。（廖素慧翻攝）

國民黨嘉義市長候選人黃敏惠25日參加國民黨部慶祝抗戰勝利活動，黃敏惠強調這次是「比廉能、拚經濟」的選舉；尋求連任的市長涂醒哲請假未出席臨時會，跑去拜廟祈福；議長蕭淑麗轉戰市長選舉，痛批內政部長徐國勇違反行政中立為市長涂醒哲輔選。

國民黨25日在經國新城舉辦慶祝抗戰勝利暨台灣光復73周年慶祝大會，副主席曾永權、副祕書長鄭麗文、黃復興黨部主委金恩慶及前台北縣長周錫瑋等人為黃敏惠輔選，齊聲批民進黨執政無能，造成農產品滯銷、青年低薪、勞資關係對立等問題無解，同呼「國民黨不能分裂，團結求勝選」，全力固票。

慶祝抗戰勝利 藍籲團結

黃敏惠表示，這次選舉是一個廉能的選擇、拚經濟的選擇，她要把嘉義市打造成台灣西部的消費新都心，用經濟讓嘉市升格。

市長候選人蕭淑麗主持嘉義市議會臨時會時，對涂醒哲請假未出席臨時會表示，公開譴責內政部長徐國勇違反行政中立，為涂醒哲助選而毀壞憲政體制。

蕭淑麗說，上個月嘉義市政府逕代市議會向內政部請求函釋有關議會臨時會的議程內容，徐國勇部長為協助涂醒哲選舉，竟違憲函釋「臨時會之召開以討論特定事項為限」，此次臨時會涂市長以內政部准假而未出席，雖說合法，但社會觀感自有公評。

蕭譴責徐國勇違中立

市府引用內政部的澄清，地方議會臨時會依法是為特定事項而召開，內政部歷來解釋均是如此，且司法院解釋未否定此一精神，相關討論應回歸法令，不要作選舉操作。

涂醒哲偕嘉義市小英之友會理事長黃淑英、競選總部總幹事陳茂松等人，到嘉義市城隍廟為普悠瑪號傷亡者祈求消災降福。

涂為普悠瑪傷者祈福

涂醒哲說，普悠瑪列車翻覆事發後，他配合中央調度暫停選舉，捐血也向城隍爺及諸神明祈求百餘位傷者早日康復、亡者能夠安息，不再有類似的事情發生。

(中國時報)