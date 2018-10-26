選將強打反空汙 邀簽署宣言

2018年10月26日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

主打反空汙的屏東縣議員候選人黃昌源，以捍衛屏東鄉親呼吸清新空氣的權利為訴求，主打「拒當人體空氣清淨機」政見，將於27日在屏東市競選總部舉辦「反空汙宣言簽署大會」，更主動將請柬送至屏東各縣市長候選人總部，盼不分藍綠、有更多人能一起響應。

騎單車掃街 號召一起來

屏東每年在秋冬時節受東北季風影響，不斷將境外空汙往南吹拂，加上縣境山勢阻擋空氣循環，使得潮州及屏北地區空汙指數居高不下；今年才剛進入10月，屏東空品指標已多次出現「紅色警示」或「橘色提醒」，讓空汙瞬間成為各候選人關心的議題。

有別於傳統動員造勢的模式，黃昌源捨棄舞台布景噱頭，特地騎著單車率領反空汙團隊走騎屏東市區，號召屏東鄉親響應反空汙宣言簽署，共同為改善屏東空汙努力。

屏縣府補助 免費搭公車

為解決空汙問題，屏東縣政府日前也利用環保署空汙基金補助的300萬元，即日起至2019年1月1日，實施民眾持悠遊卡、一卡通等電子票證，便可免費搭乘33條公車路線。

屏縣府交通處根據統計資料表示，目前33條市區公車每月運量約4.5萬人次，預估施行後運量可望成長5％，這段時間內將減少約汽車1700輛、機車5100輛的使用車次，這些都有助改善縣內空氣品質。

(中國時報)