1280定期票 可預訂通勤專車

台北市境內通勤專車開放用雙北1280元定期票預購，與信用卡預購合計20人以上就會開通路線。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導

台北市有20多條通勤專車路線，原本民眾需在「跳蛙公車APP」登記預購，用信用卡預先付款，達到20人以上才會開通。如今雙北推出1280元定期票，北市公運處宣布，即日起可直接用定期票預約起訖站在台北境內的通勤專車，不必再額外付款，盼提升預購人數和路線開通率。

現行跳蛙公車APP讓民眾提案開闢新路線，但要在平台預購專車，購買月票、連續5天單程票或多日票，需有20人以上持信用卡預購付款，才能開通路線，過去常因預購未達門檻，導致新路線胎死腹中。

為提升預購人數和路線開通率，10月16日起，只要通勤專車起訖站在台北市境內，可開放用定期票預購，民眾可直接打電話給服務業者登記卡號預購，與信用卡預購加總滿20人，同樣能開通路線。

公運處大眾運輸科長張元榜說，過去用信用卡預購滿20人可營運2周，現有新預購方式，只要20人當中使用定期票預購超過10人，就可營運3周，不過若連續3天實際搭乘人數未滿20人，業者可視情況申請停駛。

公運處表示，目前適用定期票預購通勤專車共有4條路線，預定通車日為10月31日，其中「捷運動物園站－臺北榮民總醫院」平日上午6時30分行駛；「成功高中－社子市場」平日下午4時30分行駛；「榮總－臺北車站」平日下午5時30分行駛；「社中街－濟南路1段」平日上午7時10分行駛。

(中國時報)

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