挺不塑之客 新北抽獎送iPhoneXR

民眾至「新北不塑之客友善店家」消費，自備環保容器並拿牌拍照上傳，就可參加抽獎。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市環保局號召全民響應無塑政策，推出「新北不塑之客友善店家」募集活動，邀請民眾在活動期間至不塑店家消費，只要自備環保容器及餐具，並手持活動手拿牌拍照上傳到活動網站，就可參加抽獎，有機會抽到最大獎iPhone XR及iPad等好康。

環保局今年8月開始招募「新北不塑之客友善店家」，只要符合「內用不提供任何材質一次性用品」、「歡迎消費者自備環保餐具或購物袋」、「商品外包裝無塑化或使用可重複利用之材質包裝」、「外送餐點採用環保餐具並回收清洗重複使用」、「外帶自備環保餐具或購物袋給予消費優惠」及「任何其他創新減塑作為」中的任2項條件，就可申請成為不塑店家。目前已有321間店家加入。

位於三重區的「Unpackaged.U商店」，是新北市首家無包裝商店，今年也加入新北不塑之客友善店家行列，創辦人黃尚衍說，U商店經營1年多來，營收已較創業初期增加3成，隨著越來越多民眾願意響應無塑消費，店內的產品種類也增加1倍以上。

環保局在10月25日至12月5日推出「不塑有禮，好禮三重抽」活動，只要到「新北i環保」FB粉絲團針對指定貼文按讚或分享，或自備環保容器到「新北不塑之客友善店家」消費，完成手持不塑之客手拿牌拍照並上傳到活動網站，就有機會獲得電子禮券、電影票及iPhone XR或iPad。

(中國時報)

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