涂臨時會請假 議員批不尊重議會

2018年10月26日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市長涂醒哲25日請假未出席臨時會，議員張秀華率先開炮指他故意閃避議會監督，多位議員接力齊轟，並質疑涂在街頭掛許多廣告看板是濫用市府行政資源從事競選，要求市府提出各局處交代經費流向，部分泛綠議員則護航涂是依法請假。

張秀華議員質詢市長涂醒哲請假期間是何時？副市長張惠博第一時間回答「涂市長自10月19日至11月23日請假」，但後來民政處長吳芯榆回答說，涂市長10月19、25、26、29日是向內政部報請休假，11月12日至23日則依《公務人員行政中立法》於選舉前10天請假。

張秀華說，依張副市長的說法，若涂市長自19日請假，則這段時間天天開施政報告記者會，市府是否違反行政中立？若涂市長自25日起請假是為閃避臨會。

議員張榮藏說，涂市長沒有特殊重大原因就請假，是擺爛。鄭光宏議員認為涂市長無故請假，缺席臨時會，是市長刻意缺席，十分不尊重議會。李忠曆議員也認為涂市長沒有重大原因而請假，缺乏正當性。

戴寧議員說，張副市長的回答及吳處長差很大，吳處長指稱選舉前10天必須請假，是法定假，但涂市長於11月12日至23日請假，2波段的請假時間剛好都是臨時會、定期會期間，涂市長的「請假觀感」社會自有公評。

議員蔡文旭力挺涂市長的請假合理合法，他說，此次臨時會不受理市府及議員提案，沒有重大市政討論、不審預算，市長以前也請過假，這次為何不能？

無黨籍議員蔡榮豐也說，此次臨時會沒有提案、沒有重大市政議題，此時開臨時會是浪費，但他自明日起不出席、不領出席費，跟進涂市長的作法拚選舉。

(中國時報)