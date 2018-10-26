望安野放6綠蠵龜 重返大海

2018年10月26日 04:11 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

護送海龜回家，澎湖縣政府與水試所海洋生物研究中心25日移師望安鄉沙灘野放6隻保育類綠蠵龜重返大海，上百人目送祝福，但見海龜不捨頻頻回頭望，場面好溫馨。

澎湖是海龜第二個故鄉，每年成群的海龜上岸產卵繁衍；水試所澎湖海洋生物研究中心於86年率先全國成立「海龜救護收容中心」照護受傷海龜。

20多年來陸續救傷了綠蠵龜、玳瑁、赤蠵龜、欖蠵龜、革龜等407隻保育類珍貴海龜；其中99隻體弱死亡、28隻康復領回，目前還有36隻救護收容中。

這次野放活動特地移師望安島進行，考量許多海龜當初是在此出生，彷彿有回家的感覺；原定計畫野放6隻綠蠵龜及1隻罕見欖蠵龜，但前天評估欖蠵龜身體狀況微恙不適合野放，臨時取消仍暫時容留。

其中2隻綠蠵龜是105年在望安島土地公港旁沙灘孵化的小龜寶寶，當時體弱發育不全無法自行爬出卵窩，保育人員及時發現挖窩救出送醫收容，當年小龜出生時僅20多公克重，經過兩年多細心照料，如今已長大超過5公斤；另4隻海龜分別來自湖西鄉、望安鄉及白沙鄉通報救傷。

海龜們浩浩蕩蕩重返望安島重回大海的家，縣長陳光復、望安鄉長許賢德等邀集望安國中及國小師生上百人護航送行，大夥高喊祝福一路平安，明年再見。

(中國時報)