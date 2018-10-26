稽查幼兒園 4家超收挨罰

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中國時報
／台北報導

北市法務局25日公布轄內143家幼兒園稽查結果，共有23家違規，其中有4家違規超收幼兒，依法開罰並限期改善；本次稽查違規項目最多的是私立嘉霖幼兒園，包括超收幼兒、師生比不符合等4項規定，遭市府開罰12萬元。

為確保幼兒教育及照顧體系健全，北市教育局、消防局及建管處等組成聯合稽查小組，針對幼兒園公共安全、園址、市招、招生人數、師生比、人員資格、教學正常化、團保等項目稽查，今年預定抽查204家幼兒園，截至9月底已抽檢143家。

北市消保官昨與教育局一同公布稽查結果，23家違規中，何嘉仁班系佔8家，包括何嘉仁臨沂幼兒園、何嘉仁、何嘉仁北投、何嘉仁新湖、私立德行幼兒園、何嘉仁中華、嘉霖、新生寶貝幼兒園，違規項目有師生比不符合、超收幼兒等。

教育局專員林郁雅指出，23家違規幼兒園中，有4家幼兒園有超收情況，包括私立德行幼兒園10人、私立嘉霖幼兒園10人、私立河岸小百合幼兒園8人、私立何嘉仁中華幼兒園4人，依法開罰並限期改善。

私立嘉霖幼兒園違規項目最多，有師生比不符合、超收幼兒、未辦理幼兒團體保險，未設置專責護理人員，遭處12萬罰鍰。

此外，主任消保官何修蘭查核發現，許多幼兒園未與消費者簽訂教保服務書面契約，提醒家長，選擇幼兒園前應注意幼兒園是否有簽定教保服務書面契約，並於簽約前先查明並瞭解上開退費辦法，避免產生爭議。

(中國時報)

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